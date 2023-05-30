Мирра Андреева рвётся во 2-й круг дебютного «РГ»! Её сестра Эрика и Медведев ждут. LIVE!

В Париже набирает обороты «Ролан Гаррос»! Во вторник в борьбу вступает лидер российского тенниса. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Открытом чемпионате Франции. Во вторник в Париже запланированы последние 40 матчей первого круга – по 20 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней. Свои стартовые поединки проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, а также победитель US Open – 2021 Даниил Медведев. Кроме того, во вторник на «Ролан Гаррос» дебютируют сёстры Андреевы. 16-летняя Мирра пробилась через квалификацию и на своём дебютном «Шлеме» сыграет с американкой Элисон Риске. 18-летняя Эрика уже играла в прошлом году на US Open, а сейчас в статусе лаки-лузера начнёт борьбу в Париже против Эммы Наварро из США.