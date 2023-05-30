Мирра Андреева рвётся во 2-й круг дебютного «РГ»! Её сестра Эрика и Медведев ждут. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Открытом чемпионате Франции. Во вторник в Париже запланированы последние 40 матчей первого круга – по 20 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней. Свои стартовые поединки проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, а также победитель US Open – 2021 Даниил Медведев. Кроме того, во вторник на «Ролан Гаррос» дебютируют сёстры Андреевы. 16-летняя Мирра пробилась через квалификацию и на своём дебютном «Шлеме» сыграет с американкой Элисон Риске. 18-летняя Эрика уже играла в прошлом году на US Open, а сейчас в статусе лаки-лузера начнёт борьбу в Париже против Эммы Наварро из США.
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Итальянка Камила Джорджи успешно стартовала на турнире, победив в воскресенье француженку Ализе Корне. Теперь завтра во втором круге она сыграет с 3-й ракеткой мира Джессикой Пегулой. Вспомнили, как в прошлогоднем розыгрыше Камила эпатировала публику в своём откровенном наряде.
Перед стартом 3-го игрового дня предлагаем пройти наш опрос.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Накануне после своей дебютной победы на «Ролан Гаррос» — 2023 Новак Джокович отличился, оставив на камере политическое послание относительно Косово. Не все оценили его шаг.
Итоги понедельника с расписанием матчей вторника в нашем обзоре дня.
Вот как развивались события накануне. Читайте наш прошлый лайв дня.
Расписание вторника
Вот как выглядит расписание вторника, когда будет доигран 1-й круг. В этот день сыграют три представителя России — Даниил Медведев, Мирра Андреева и Эрика Андреева. Также в этот день сыграют Ига Свёнтек, Елена Рыбакина, Виктория Азаренко, Каспер Рууд, Хольгер Руне, Александр Зверев и другие.
Филип Шатрье. 14:15 мск. Уайлд (Бразилия, Q) — Медведев (2)
Корт 7. 17:30. Э.Андреева (LL) — Наварро (США, WC)
Корт 10. 12:00. М.Андреева (Q) — Риске (США)
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