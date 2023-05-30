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Медведев, сёстры Андреевы, Свёнтек, Рыбакина: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Мирра Андреева рвётся во 2-й круг дебютного «РГ»! Её сестра Эрика и Медведев ждут. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023
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В Париже набирает обороты «Ролан Гаррос»! Во вторник в борьбу вступает лидер российского тенниса. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Открытом чемпионате Франции. Во вторник в Париже запланированы последние 40 матчей первого круга – по 20 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин — в верхней. Свои стартовые поединки проведут первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина, а также победитель US Open – 2021 Даниил Медведев. Кроме того, во вторник на «Ролан Гаррос» дебютируют сёстры Андреевы. 16-летняя Мирра пробилась через квалификацию и на своём дебютном «Шлеме» сыграет с американкой Элисон Риске. 18-летняя Эрика уже играла в прошлом году на US Open, а сейчас в статусе лаки-лузера начнёт борьбу в Париже против Эммы Наварро из США.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Элисон Риске
85
США
Элисон Риске
Э. Риске
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 14:15 МСК
Тьяго Уайлд
172
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Бренда Фрухвиртова
146
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 17:30 МСК
Виктория Азаренко
18
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Бьянка Андрееску
42
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Итальянка Камила Джорджи успешно стартовала на турнире, победив в воскресенье француженку Ализе Корне. Теперь завтра во втором круге она сыграет с 3-й ракеткой мира Джессикой Пегулой. Вспомнили, как в прошлогоднем розыгрыше Камила эпатировала публику в своём откровенном наряде.

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11:35 Даниил Сальников

Перед стартом 3-го игрового дня предлагаем пройти наш опрос.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

11:30 Даниил Сальников

Накануне после своей дебютной победы на «Ролан Гаррос» — 2023 Новак Джокович отличился, оставив на камере политическое послание относительно Косово. Не все оценили его шаг.

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11:21 Даниил Сальников

Итоги понедельника с расписанием матчей вторника в нашем обзоре дня.

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11:17 Даниил Сальников

Вот как развивались события накануне. Читайте наш прошлый лайв дня.

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11:13 Даниил Сальников

Расписание вторника

Вот как выглядит расписание вторника, когда будет доигран 1-й круг. В этот день сыграют три представителя России — Даниил Медведев, Мирра Андреева и Эрика Андреева. Также в этот день сыграют Ига Свёнтек, Елена Рыбакина, Виктория Азаренко, Каспер Рууд, Хольгер Руне, Александр Зверев и другие.

Матчи россиян во вторник, 30 мая:
Филип Шатрье. 14:15 мск. Уайлд (Бразилия, Q) — Медведев (2)
Корт 7. 17:30. Э.Андреева (LL) — Наварро (США, WC)
Корт 10. 12:00. М.Андреева (Q) — Риске (США)
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