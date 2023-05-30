Тарпищев: Мирра Андреева выглядит лучше многих сеяных «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал форму россиянки Мирры Андреевой, 143-й ракетки мира, вышедшей сегодня, 30 мая, во второй круг «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв американку Элисон Риске, 85-ю ракетку мира, со счётом 6:2, 6:1.
«Андреевой бояться нечего, груз ответственности не довлеет, а каждая победа только добавляет эмоций, появляется эйфория. Окрылённая, она может пройти ещё пару кругов — усталости не будет, молодёжь ведь без тормозов. Мирра цепкая, у неё хорошая моторность. А по мобилизации нервной системы она выглядит лучше многих сеяных», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Следующей соперницей Мирры Андреевой будет француженка Диан Парри, обыгравшая в первом круге 26-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину.
- 30 мая 2023
-
16:02
-
16:02
-
15:42
-
15:40
-
15:14
-
14:57
-
14:43
-
14:24
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:37
-
12:20
-
12:17
-
11:56
-
11:42
-
11:16
-
10:58
-
10:51
-
10:50
-
10:21
-
10:00
-
09:57
-
09:40
-
09:40
-
09:39
-
09:31
-
09:22
-
09:00