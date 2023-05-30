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Тарпищев: Мирра Андреева выглядит лучше многих сеяных «Ролан Гаррос»

Тарпищев: Мирра Андреева выглядит лучше многих сеяных «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал форму россиянки Мирры Андреевой, 143-й ракетки мира, вышедшей сегодня, 30 мая, во второй круг «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв американку Элисон Риске, 85-ю ракетку мира, со счётом 6:2, 6:1.

«Андреевой бояться нечего, груз ответственности не довлеет, а каждая победа только добавляет эмоций, появляется эйфория. Окрылённая, она может пройти ещё пару кругов — усталости не будет, молодёжь ведь без тормозов. Мирра цепкая, у неё хорошая моторность. А по мобилизации нервной системы она выглядит лучше многих сеяных», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Следующей соперницей Мирры Андреевой будет француженка Диан Парри, обыгравшая в первом круге 26-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину.

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