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9-я ракетка мира Синнер за более 5 часов проиграл Альтмайеру во 2-м круге «Ролан Гаррос»

9-я ракетка мира Синнер за более 5 часов проиграл Альтмайеру во 2-м круге «Ролан Гаррос»
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сенсационно не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2023.

В матче второго раунда Синнер (8) со счётом 7:6 (7:0), 6:7 (7:9), 6:1, 6:7 (4:7), 5:7 проиграл представителю Германии Даниэлю Альтмайеру (79-я ракетка мира). Встреча продлилась 5 часов и 28 минут. Синнер 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Альтмайера 10 эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Следующим соперником Альтмайера на «Ролан Гаррос» — 2023 станет бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров (28).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
01 июня 2023, четверг. 13:50 МСК
Янник Синнер
9
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7 6 6 4 5
6 0 		7 9 1 7 7 7
             
Даниэль Альтмайер
79
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
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