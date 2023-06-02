Лоренцо Сонего — Андрей Рублёв: текстовая трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, пройдёт матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором за выход в следующую стадию будет бороться российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира. Он сыграет с 48-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего. Встреча теннисистов пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Лоренцо Сонего и Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос».
Ранее у теннисистов было две личные встречи. В 2020 году Сонего и Рублёв играли в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Победу в этом матче одержал россиянин. В 2021 году Рублёв встречался с Сонего в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Тогда итальянец выбил российского теннисиста из соревнований.
Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
- 2 июня 2023
-
11:14
-
10:52
-
10:30
-
10:03
-
09:58
-
09:42
-
09:31
-
09:00
-
08:38
-
08:00
-
06:38
-
05:59
-
05:49
-
04:56
-
04:32
-
03:01
-
01:00
-
00:41
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:00
- 1 июня 2023
-
23:38
-
23:36
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:19
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:29
-
21:15