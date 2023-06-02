Лоренцо Сонего — Андрей Рублёв: текстовая трансляция матча третьего круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 2 июня, пройдёт матч третьего круга «Ролан Гаррос», в котором за выход в следующую стадию будет бороться российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира. Он сыграет с 48-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего. Встреча теннисистов пройдёт на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Лоренцо Сонего и Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос».

Ранее у теннисистов было две личные встречи. В 2020 году Сонего и Рублёв играли в финале турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Победу в этом матче одержал россиянин. В 2021 году Рублёв встречался с Сонего в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Тогда итальянец выбил российского теннисиста из соревнований.

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает этот розыгрыш «Ролан Гаррос».