Элина Свитолина ответила на вопрос, может ли она выиграть «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, бывшая третья ракетка мира, ответила на вопрос журналистов, может ли она выиграть «Ролан Гаррос». Сегодня, 4 июня, спортсменка вышла в четвертьфинал турнира, обыграв девятую ракетку мира из России Дарью Касаткину.
«Для меня сейчас важно восстановиться, затем потренироваться завтра, спланировать следующую встречу, быть сосредоточенной на следующей игре, а затем хорошо сыграть в матче.
Конечно, я бы хотела победить здесь. Это будет мечтой, но в моей карьере это всегда происходило шаг за шагом. Я думаю, что это единственный правильный способ не заглядывать слишком далеко в будущее, потому что в противном случае можно потерять концентрацию на мелочах, которые приводят спортсменов к победе в матчах», — сказала теннисистка на пресс-конференции.
- 4 июня 2023
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