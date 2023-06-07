«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 7 июня
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Сегодня, 7 июня, состоится второй день четвертьфиналов «Ролан Гаррос». За выход в полуфинал поборются прошлогодние финалистки турнира: шестая ракетка мира из США Кори Гауфф и действующая чемпионка Открытого чемпионата Франции, первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, — а также пройдёт матч бразильянки Беатрис Хаддад-Майи (14) и туниски Онс Жабер (7).
«Ролан Гаррос». 1/4 финала. Женщины. Расписание на 7 июня
12:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) — Онс Жабер (Тунис, 7)
Не ранее 13:30. Ига Свёнтек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 6)
Все встречи дня в одиночном разряде пройдут на корте Филиппа Шатрье.
Днём ранее в полуфинал пробились 43-я ракетка мира из Чехии Каролина Мухова и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.
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