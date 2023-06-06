«Арина накалила ситуацию». Скандал с обвинениями после матча Соболенко и Свитолиной

Украинка не поняла, зачем Арина вообще подходила к сетке. И упрекнула организаторов, что той позволяют больше, чем в своё время Осаке.

Четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2023 украинки Элины Свитолиной с Ариной Соболенко закончился так же, как и предыдущие её матчи с российскими теннисистками. Без рукопожатия. Вторая ракетка мира подошла к сетке и показала Свитолиной большой палец – так же, как два дня назад поступила Дарья Касаткина. Но на этот раз Свитолина никак не стала выражать уважение сопернице, а просто прошла мимо, вдогонку получив от зрителей порцию свиста.

Арина Соболенко Фото: Robert Prange/Getty Images

В соцсетях разгорелись споры о том, зачем Соболенко подходила к сетке, раз знала, что рукопожатия не будет. На пресс-конференциях обе девушки высказались относительно этой ситуации.

«Первая реакция — ты чего? Не знаю, чего она ожидала»

— После матча Соболенко ждала вас у сетки. Как думаете, чего она ожидала? А вас потом ещё освистали.

— Если честно, не знаю, чего она ожидала, потому что я достаточно ясно высказывалась о рукопожатиях. А свист был ожидаем. Кто бы ни проиграл в такой ситуации, его освистывают, так что это не стало для меня сюрпризом.

— Думаете, встав у сетки, Соболенко накалила ситуацию? Ваши предыдущие соперницы проявляли уважение к вашей позиции.

— К сожалению, да, думаю, так и есть.

— Думаете, «Большому шлему» нужно решить эту проблему с рукопожатиями, просто сказав русским и белорусам, чтобы они их не ждали?

— Да, было бы идеально, если бы они так сделали. Я уже думала об этом, надо сказать им об этом, так всем будет проще.

— О чём подумали, когда увидели Арину у сетки? Думали подойти к ней, не пожимать руку, но хотя бы что-то сказать?

— Первая реакция – ты чего? (улыбается). Потому что на каждой пресс-конференции я ясно озвучиваю свою позицию. Может, она не сидит в соцсетях во время турниров, но всё же ясно. Я не раз заявляла, что не буду пожимать руку, а она уже играла против Марты в первом раунде. Всё же понятно.

— Вы приходили сюда и говорили на трудные темы. Арина в последних двух матчах решила этого не делать. Думаете, игрок получает преимущество, если ему позволяется больше, чем другим?

— Правила должны быть одинаковыми для всех. Почему Наоми в прошлый раз оштрафовали, а сейчас игрок пропускает пресс-конференцию, но её не штрафуют? Если бы Наоми не оштрафовали, ситуация была бы другой. Но ко всем должно быть одинаковое отношение.

Да, мне тоже задавали трудные вопросы, как о Новаке и его заявлении по Косову. Я от трудностей не бегу, у меня твёрдая позиция, и я её не боюсь озвучивать. Я не собираюсь покупать любовь людей за счёт предательства своих убеждений и поддержки своей страны.

«Прошлая пресс-конференция превратилась в политическое телешоу»

Арина Соболенко на этот раз согласилась провести открытую пресс-конференцию, где её засыпали вопросами вовсе не о матче.

— Зачем вы подошли к сетке и ждали Элину, вы же знали, что она не пожмёт вам руку?

— Не знаю. Это был просто инстинкт, я же всегда так делаю после матчей.

— Удивлены, что Элину освистали?

— Она не заслуживала освистывания. Я выражаю ей огромный респект за то, что она творит после рождения ребёнка. Это впечатляет, и я впечатлена тем, что она делает. Хочу выразить ей огромное уважение.

— Как на вас повлияла последняя пресс-конференция?

— Я почувствовала неуважение к себе. Как будто журналист пытался вложить слова мне в рот. Я чувствовала себя некомфортно, и всё.

— Почему сегодня пришли на пресс-конференцию, что изменилось?

— Я всегда уважительно отношусь к пресс-конференциям, всегда даю честные ответы. Мне было неловко, что я не приходила сюда, я даже спать не могла. Мысли всякие в голове были, не могла заснуть. Я на самом деле уважаю вас, ребята. Спасибо, что приходите сюда, что проявляете ко мне интерес.

— Сожалеете сейчас об этом решении?

— Нет, о решениях я не сожалею. Я чувствовала себя ужасно, что ко мне относятся без уважения. Это же «Большой шлем», тут и так достаточно давления, и я просто старалась сосредоточиться на себе и своей игре. Надеюсь, вы меня поймёте. Вы знаете, что я всех вас уважаю, я всегда открыта, можете спрашивать, о чём хотите, вы получите всю информацию.

Но последняя пресс-конференция, по ощущениям, превратилась в политическое телешоу, а я не эксперт в политике. Я просто теннисистка. Надо было абстрагироваться и сосредоточиться на теннисе. Рада, что я это сделала, но мне очень жаль, что вам не удалось со мной пообщаться. Но сегодня я здесь, и я готова отвечать на любые ваши вопросы.

— Я спрашивал Элину, не получили ли вы преимущество из-за того, что она здесь отвечала на разные непростые вопросы, а вы – нет. Было у вас преимущество?

— Я выдержала большое давление на пресс-конференции, политическое давление. Думаю, никакого преимущества мне это не дало, потому что я ужасно себя чувствовала, плохо спала. И это не стало залогом моей сегодняшней победы.

— В прошлый раз вы сказали, что не чувствуете себя в безопасности. А сегодня?

— Сегодня да.

— Почему?

— Потому что было пару дней отдыха от пресс-конференций, пару дней собраться, что-то осознать. Поэтому сейчас я чувствую себя в безопасности. А ещё никто не пытается вложить слова в мой рот.