Белорусский журналист раскрыл, чем Лукашенко помог Арине Соболенко в 2018 году

Бывший комментатор телеканала «Беларусь 5» Ярослав Писаренко раскрыл детали встречи нынешней второй ракетки мира Арины Соболенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2018 году.

«Соболенко сама попросилась на аудиенцию к Лукашенко, это было в 2018 году. Она уже подходила к топ-10, выступала очень здорово, все предрекали ей большую спортивную карьеру, огромные призовые, кучу трофеев.

Но ещё раньше Соболенко совершила одну ошибку, которая в целом свойственна молодым спортсменам, она связалась попросту не с теми людьми. До своего взлёта в 2018 году она подписала контракт с неким российским агентом, его имя я так и не смог узнать, говорят даже в федерации тенниса эта тема полузапретная даже в личных разговорах.

Но в любом случае, этот человек не публичный, его имя вряд ли вам о чём-то скажет. Так вот, этот агент первым рассмотрел талант Арины и заключил с ней контракт. По его условиям он стал спонсором Соболенко. За его счет она каталась на соревнования, он оплачивал ей проживание и так далее. Но что это за контракт, она прочувствовала чуть позже, когда у неё начались солидные призовые, но она их по факту не видела.

То есть по условиям ей оплачивали все издержки, но призовые уходили тому самому агенту. Я не знаю достоверных цифр, но говорят, что Соболенко получала минимальный процент призовых за свои победы. И сам по себе контракт был очень долгосрочен, то есть это не год и не два, а гораздо больше. По факту перед ней висела перспектива, что за свои лучшие спортивные годы она не заработает практически ничего.И в правовом поле она решить этот вопрос не могла. Вот контракт, вот условия, вот обязательства, ну куда тут деваться.

В 2017 году Лукашенко уже заприметил Соболенко во время матчей женской сборной на Кубке Федерации. У них там была даже встреча в раздевалке. Соболенко действительно тогда сыграла очень круто и помогла сборной Беларуси выйти в финал турнира. И именно этой связью она решила воспользоваться, чтобы решить вопрос со своим контрактом.

И вот на встрече, где-то за закрытыми дверями, Соболенко и изложила все свои проблемы Лукашенко. Опять-таки, решить ситуацию в правовом поле было невозможно, но нашлись другие рычаги воздействия.

Источники сообщают, что тот самый агент был действительно нечист на руку, не конкретно в ситуации с Соболенко, а вообще. И на него было заведено уголовное дело в России по статье «мошенничество». Решили этот вопрос достаточно просто, ничего такого сверхъестественного не выдумывали. Просто агенту дали понять: либо ты разрываешь контракт Соболенко, либо мы выдаём тебя в Россию, где тебя ждёт суд. И, кажется, тут выбор достаточно очевидный. И вот тут Соболенко избавилась от своих оков, но приобрела другие», — сказал Писаренко на YouTube-канале «ЧестнОК».