«Она почувствовала: хватит». На «Ролан Гаррос» Соболенко отбивается от каверзных вопросов

Этот «Ролан Гаррос» уже стал особенным для Арины Соболенко. По итогам турнира белорусская теннисистка имеет шансы впервые в карьере стать первой ракеткой мира. Ига Свёнтек как забралась на первую строчку в апреле 2022 года, так до сих пор и не слезает с неё. Но дело тут даже не в этом. А в том, что Соболенко едва ли не впервые столкнулась с давлением, никакого отношения к спорту не имеющим. То, что некоторые игроки и журналисты, мягко говоря, не очень дружелюбно относятся к представителям России и Беларуси, уже, к сожалению, стало привычным делом. Но то, через что на этом турнире прошла Арина, выходит и за эти рамки, заданные новой реальностью.

Всё началось с того, что украинка Марта Костюк ещё до матча первого круга с Соболенко заявила, что не собирается жать ей руку. Белоруска отреагировала на это в высшей степени спокойно. «Если она меня ненавидит, ладно. Я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые меня любят, будут и те, кто ненавидит. Если она меня ненавидит, я не чувствую к ней ничего подобного. Если бы могла, остановила бы происходящее. А насчёт отказа от рукопожатий, я вроде как понимаю украинских теннисисток. В то же время чувствую, что спорт должен быть вне политики. Мы просто спортсмены. Если им не хочется жать мне руку, пусть будет так», — приводит слова Соболенко AFP.

Костюк сдержала своё обещание, за что была освистана после матча французскими зрителями. А Арина, наивная душа, сперва подумала, что свист адресован ей самой. И лишь потом уже сообразила, что публика выразила негодование украинке. «Это был очень тяжёлый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Простите, ребята, сначала не поняла — думала, что это «бу-у-у» адресовано мне, и была немного удивлена. Но потом почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо. Это действительно важно», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Затем Арину стали донимать вопросами о ситуации на Украине. Видимо, журналисты полагают, что спортсмены должны быть экспертами в этой области… Она и тут проявила выдержку. «Во-первых, когда меня спрашивают об украинцах, мне всегда задают вопрос из разряда — ты знаешь, что они тебя ненавидят? И не уточняют, идёт ли речь о личном или политическом. Что касается ситуации на Украине, я много-много раз говорила: никто в этом мире — ни российские спортсмены, ни белорусские — происходящее не поддерживают. Никто. Как мы можем это поддерживать? Нормальные люди никогда не станут этого делать. Почему мы должны об этом кричать? Это как 1+1. Если бы мы могли что-то сделать, то сделали бы. Но, к сожалению, это не в наших силах», — сказала Соболенко на пресс-конференции после стартовой победы на «Ролан Гаррос».

Арина Соболенко Фото: Clive Mason/Getty Images

Однако когда украинская журналистка опять попыталась включить старую пластинку, Арина не выдержала. «Вы уже получили от меня достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев», — сказала Соболенко на пресс-конференции. Спортсменку поддержал тогда и модератор, призвавший сменить тему беседы.

А после победы в третьем круге Соболенко решила сыграть на опережение — и отказалась проводить открытую пресс-конференцию. В этой ситуации удивляет только одно: почему она не сделала этого раньше? «Я должна чувствовать себя в безопасности во время интервью с журналистами. Для собственного душевного здоровья и благополучия решила устраниться из этой ситуации сегодня, и организаторы турнира поддержали моё решение. Это были непростые несколько дней, сейчас я сосредоточена на том, чтобы продолжать хорошо здесь играть.

После матча я, как обычно, говорила с прессой. Знаю, что они по-прежнему ждут вопросов больше о политике, а не о теннисе. Я уже много месяцев отвечаю на эти вопросы на турнирах и ясно выражала свои чувства и мысли. Эти вопросы не мешают мне после матчей. Знаю, что должна давать ответы прессе на вопросы, не касающиеся тенниса или моих матчей, но в среду не чувствовала себя в безопасности на пресс-конференции», — так объяснила своё решение Соболенко, чьи слова приводит пресс-служба «Ролан Гаррос».

И после выхода в четвертьфинал Арина также решила не давать открытую пресс-конференцию. Такое решение спортсменки поддержала даже американка Джессика Пегула. «Её засыпали вопросами о ситуации на Украине и роли Беларуси в этом. Она явно почувствовала, что с неё хватит. Думаю, это её право. Да, пресса имеет право задавать вопросы, которые считает нужными, но и Арина имеет право не отвечать на них, если не хочет», — написала Пегула для ВВС.

А уж в четвертьфинале, в котором соперницей Арины была украинка Элина Свитолина, и вовсе случился скандал, обо всех подробностях которого читайте в этом материале. После этого белоруска сделала ход конём и решила провести открытую пресс-конференцию — видимо, чтобы раз и навсегда закрыть тему (хотя, понятное дело, журналисты и впредь будут донимать теннисистку вопросами, не имеющими отношения к спорту).

«Я не хочу, чтобы моя страна была вовлечена в какой-либо конфликт. Говорила об этом много раз, и вы знаете моё мнение. У вас есть моя позиция. У вас есть мой ответ. Я много раз на него отвечала. Я это не поддерживаю. И дело в том, что я не хочу, чтобы спорт вмешивался в политику, потому что я просто теннисистка, 25-летняя теннисистка. И если бы я хотела заниматься политикой, меня бы здесь не было. Я не хочу участвовать ни в какой политике. Просто хочу быть теннисисткой. Поддержка Лукашенко? Как будто это сложный вопрос. Я говорю, что это не поддерживаю, то есть не поддерживаю Лукашенко сейчас», — сказала Соболенко.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И добавила, что не жалеет о предыдущих отказах от открытого общения: «Нет, я не жалею о принятых решениях. Я чувствовала, что ко мне не было уважения, и чувствовала себя очень плохо. Я имею в виду, что «Большой шлем» — это уже достаточное давление, с которым нужно справиться, и просто пыталась сосредоточиться на себе, на своей игре. Очень надеюсь, что вы, журналисты, поймёте меня, мои чувства. Вы знаете, что я очень уважаю всех вас и всегда открыта. Вы можете спросить всё, что хотите. Вы получите всю информацию. Но на последней пресс-конференции я почувствовала, что она превратилась в политическое телешоу, а я не эксперт в политике. Я просто теннисистка. Да, мне просто нужно было уйти и сосредоточиться на своём теннисе и своей игре. Да, и я чувствую себя хорошо, после того как сделала это, и мне жаль, что у вас не было возможности поговорить со мной».

Точку поставила знаменитая в прошлом теннисистка, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо.

Француженка заступилась за Арину. «Она вышла с первых двух пресс-конференций на турнире, мягко говоря, очень впечатлённой. Учитывая различный опыт, который у нас был в прошлом с точки зрения психического здоровья спортсменов, мы решили удовлетворить её просьбу об отказе от общения с журналистами. И она была не единственной, кто обратился с этой просьбой.

Меня не шокирует, что политика смешана со спортом. Когда есть вопрос про мнение, спортсмена необходимо уважать, если он не хочет высказываться по этому поводу. Становится проблематичным, когда вопрос задают несколько раз и спортсменка говорит, что не хочет на него отвечать. Вы не должны ставить спортсменку в такое положение. Между двумя сторонами должно быть сердечное взаимопонимание. Спортсменка должна уважать вопросы, но журналист должен уважать волю спортсменки, если она не хочет выражать своё мнение», — приводит слова Моресмо издание Tennis World USA со ссылкой на газету L'Equipe.

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Выиграть «Ролан Гаррос» — подвиг для любого теннисиста. Если Соболенко завоюет титул в таких условиях, это станет подвигом вдвойне — и спортивным, и личностным.