Дмитриева: у Рублёва отличные шансы добиться успеха на Уимблдоне

18-кратная чемпионка СССР по теннису, российская спортивная журналистка Анна Дмитриева поделилась мнением о шансах российского теннисиста Андрея Рублёва на Уимблдоне.
«Турнир в Галле не несёт никакого значения. Сейчас идёт адаптация к траве и подготовка к Уимблдону. Турнир в Германии, скорее, тренировочный.
Андрей довольно хорошо готовится к предстоящему «Большому шлему». Уверена, у него отличные шансы добиться успеха там. Подача сейчас работает на ура, с форхенда забивает. С физической подготовкой тоже порядок. У Рублёва есть всё для хорошей игры на траве», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), обыграв во втором круге соревнований 53-ю ракетку мира представителя Германии Янника Ханфмана.
- 22 июня 2023
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