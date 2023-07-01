Билли Джин Кинг поддержала переговоры WTA о сотрудничестве с Саудовской Аравией
Поделиться
12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг поддержала переговоры между WTA и Саудовской Аравией о проведении соревнований.
«Я верю в участие. Если ты не вовлечён в процесс, как ты можешь что-то изменить? Да, это сложно, но я абсолютная оптимистка. Я всегда думаю о людях только самое хорошее. Мы должны продолжать попытки. Я могла бы сама принять участие в переговорах», — приводит слова Кинг New York Times.
Исполнительный директор WTA Стив Саймон выступил за налаживание партнёрских отношений с Саудовской Аравией.
«Иногда ты находишься не в лучшем положении и нужно выступить за перемены. Да, это долгий путь. Но мы хотим поддержать изменения, которые начинают происходить в этой стране», — отметил Саймон.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
00:53
-
00:28
-
00:19
- 30 июня 2023
-
23:22
-
22:30
-
22:07
-
21:35
-
21:09
-
20:47
-
20:23
-
20:10
-
19:34
-
19:30
-
19:10
-
19:01
-
18:08
-
17:49
-
16:25
-
16:11
-
15:46
-
15:22
-
14:39
-
14:22
-
13:53
-
13:37
-
13:08
-
13:01
-
12:45
-
12:16
-
12:08
-
11:38
-
11:18
-
10:50
-
10:43
-
10:15
Партнерский контент