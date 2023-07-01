Билли Джин Кинг поддержала переговоры WTA о сотрудничестве с Саудовской Аравией

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг поддержала переговоры между WTA и Саудовской Аравией о проведении соревнований.

«Я верю в участие. Если ты не вовлечён в процесс, как ты можешь что-то изменить? Да, это сложно, но я абсолютная оптимистка. Я всегда думаю о людях только самое хорошее. Мы должны продолжать попытки. Я могла бы сама принять участие в переговорах», — приводит слова Кинг New York Times.

Исполнительный директор WTA Стив Саймон выступил за налаживание партнёрских отношений с Саудовской Аравией.

«Иногда ты находишься не в лучшем положении и нужно выступить за перемены. Да, это долгий путь. Но мы хотим поддержать изменения, которые начинают происходить в этой стране», — отметил Саймон.