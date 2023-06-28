Кирьос восторженно отреагировал на новости о сотрудничестве ATP с Саудовской Аравией

Австралийский теннисист Ник Кирьос, 33-я ракетка мира, восторженно отреагировал на новость об успешных переговорах президента ATP Андреа Гаудензи с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

«Наконец-то. Они видят ценность. Они собираются заплатить нам столько, сколько мы заслуживаем, чтобы нам платили. Подпишите меня», — написал Кирьос в своём «твиттере».

Ранее Ник Кирьос уже отзывался положительно в вложениях Саудовской Аравии в теннис: он отказался от участия в Кубке Дэвиса ради выставочного матча в стране, за который ему заплатили более £ 1 млн. Теннисист так прокомментировал своё решение в социальных сетях: «Сейчас я занят, играя за цифру с шестью нулями в Саудовской Аравии».