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Билли Джин Кинг раскритиковали за поддержку переговоров WTA с Саудовской Аравией

Билли Джин Кинг раскритиковали за поддержку переговоров WTA с Саудовской Аравией
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Пользователи в социальных сетях раскритиковали 12-кратную победительницу мэйджоров в одиночном разряде американку Билли Джин Кинг за поддержку переговоров между WTA и Саудовской Аравией о проведении соревнований на территории страны.

Ранее Кинг сообщила, что готова лично принять участие в переговорах и поспособствовать изменениям в стране в вопросе прав человека.

«Ты столько лет боролась за права женщин только для того, чтобы сделать это?» — написал один из пользователей.

«Единственное, о чём она думает, — это деньги. Права женщин? Права ЛГБТ-сообщества? Кого это волнует, если они готовы дать деньги», — отметил другой фанат.

«Это разочаровывает. Думаю, они пойдут куда угодно, где есть деньги», — написал болельщик.

«За последние месяцы все спортивные болельщики уяснили, что всякая мораль имеет свою цену», — прокомментировал другой пользователь.

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