Кинг — о словах Радукану: тур жестокий. Но чего она ожидала? Быть спортсменом сложно

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг отреагировала на слова британской теннисистки Эммы Радукану, которая ранее назвала тур жёстким и отметила, что в профессиональном теннисе всегда нужно быть начеку.

«Да, тур жестокий и жёсткий. Быть профессиональным спортсменом сложно. Но чего она ожидала? Нужно отдавать себе отчёт в том, что то дело, которое ты выбрала, не будет простым. Что касается психологической помощи, WTA всегда работала в этом направлении и помогала спортсменкам. Если спортсмен в чём-то нуждается, он должен говорить об этом вне корта», — приводит слова Кинг The Sunday Times.

Напомним, Радукану пропустит Уимблдон из-за восстановления после операций. Её участие на US Open остаётся под вопросом.