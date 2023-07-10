Ни одна россиянка не добралась до 1/4 финала Уимблдона в женском одиночном разряде
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Ни одна из российских спортсменок не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира в 2023 году. До стадии 1/8 финала добрались две теннисистки– 16-летняя дебютантка Мирра Андреева, начавшая соревнования с квалификации, и опытная Екатерина Александрова, посеянная под 21-м номером.
В матче четвёртого круга соревнований Андреева потерпела обидное поражение от 25-й сеяной американки Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Представительнице США удалось переломить ход матча на тай-брейке второго сета.
Александрова разгромно проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси, не сумев взять ни одного гейма у соперницы во второй партии – 4:6, 0:6.
За выход в полуфинал Уимблдона Кис и Соболенко сыграют друг с другом.
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