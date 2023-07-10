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Медведев, Андреева, Соболенко, Джокович, Александрова: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Андреева рвётся в 1/4 финала на дебютном Уимблдоне! Медведев готовится к матчу. LIVE!
Даниил Сальников
Андреева рвётся в 1/4 финала на дебютном Уимблдоне
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В понедельник на главном травяном турнире сыграют три представителя России. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на Уимблдоне. В понедельник должны быть сыграны последние девять поединков четвёртого круга. Среди прочих теннисистов на корты выйдут и трое россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Мирра Андреева (Q) и Екатерина Александрова (21). Даниил сразится с непростым чехом Иржи Легечкой, 16-летней Мирре будет противостоять опытная американка Мэдисон Кис (25), а Екатерину проэкзаменует чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2). Кроме того, Новак Джокович (2) доиграет отложенный накануне поединок с Хубертом Хуркачем (17). Также сыграет очередной матч первая ракетка мира Карлос Алькарас. Основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.

Уимблдон. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 13:00 МСК
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Мирра Андреева
102
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 15:30 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
13
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 15:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Иржи Легечка
37
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Уимблдон (ж). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Хуберт Хуркач
18
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Остановлен
0 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		6 6      
7 8 		7 8      
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон (м). 4-й круг
10 июля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Маттео Берреттини
38
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Live Даниил Сальников

Сегодня на Уимблдоне стартует парный юниорский турнир.

12:12 Даниил Сальников

Расписание игрового дня на Уимблдоне с участием россиян.

12:08 Даниил Сальников

Ну а в воскресенье, 8 июля, на самом известном в мире турнире на траве были доиграны два матча третьего круга, а также проведена половина поединков четвёртого раунда – по четыре у мужчин и женщин. Среди них было и российское дерби. Но обо всём по порядку.

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12:07 Даниил Сальников

Уимблдон. Расписание и примерное время начала матчей. 10 июля. Мужчины

14:30 мск. Кристофер Юбэнкс (США) – Стефанос Циципас (Греция, 5)

15:00. Даниил Медведев (Россия, 3) – Иржи Легечка (Чехия)

16:30. Доигрывание матча Новак Джокович (Сербия, 2) – Хуберт Хуркач (Польша, 17) при счёте 7:6, 7:6.

18:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Маттео Берреттини (Италия)

18:30. Григор Димитров (Болгария, 21) – Хольгер Руне (Дания, 6)

12:06 Даниил Сальников

Сегодня, 10 июля, пройдут матчи четвёртого круга Уимблдона в женском одиночном разряде. У женщин Мирру Андрееву ждёт серьёзная проверка в лице американки Мэдисон Кис (25), а Екатерине Александровой (21) будет противостоять ещё более опасная соперница – Арина Соболенко (2).

Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 1/8 финала

13:00 мск. Кис (США, 25) – М. Андреева (Россия, Q)

15:30. Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – Рыбакина (Казахстан, 3)

17:00. Александрова (Россия, 21) – Соболенко (Беларусь, 2)

17:00. Жабер (Тунис, 6) – Квитова (Чехия, 9)

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