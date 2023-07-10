Андреева рвётся в 1/4 финала на дебютном Уимблдоне! Медведев готовится к матчу. LIVE!

Ну а в воскресенье, 8 июля, на самом известном в мире турнире на траве были доиграны два матча третьего круга, а также проведена половина поединков четвёртого раунда – по четыре у мужчин и женщин. Среди них было и российское дерби. Но обо всём по порядку.