Андреева рвётся в 1/4 финала на дебютном Уимблдоне! Медведев готовится к матчу. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на Уимблдоне. В понедельник должны быть сыграны последние девять поединков четвёртого круга. Среди прочих теннисистов на корты выйдут и трое россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Мирра Андреева (Q) и Екатерина Александрова (21). Даниил сразится с непростым чехом Иржи Легечкой, 16-летней Мирре будет противостоять опытная американка Мэдисон Кис (25), а Екатерину проэкзаменует чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2). Кроме того, Новак Джокович (2) доиграет отложенный накануне поединок с Хубертом Хуркачем (17). Также сыграет очередной матч первая ракетка мира Карлос Алькарас. Основные моменты игрового дня – в нашем онлайне.
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Сегодня на Уимблдоне стартует парный юниорский турнир.
Расписание игрового дня на Уимблдоне с участием россиян.
Ну а в воскресенье, 8 июля, на самом известном в мире турнире на траве были доиграны два матча третьего круга, а также проведена половина поединков четвёртого раунда – по четыре у мужчин и женщин. Среди них было и российское дерби. Но обо всём по порядку.
Уимблдон. Расписание и примерное время начала матчей. 10 июля. Мужчины
14:30 мск. Кристофер Юбэнкс (США) – Стефанос Циципас (Греция, 5)
15:00. Даниил Медведев (Россия, 3) – Иржи Легечка (Чехия)
16:30. Доигрывание матча Новак Джокович (Сербия, 2) – Хуберт Хуркач (Польша, 17) при счёте 7:6, 7:6.
18:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Маттео Берреттини (Италия)
18:30. Григор Димитров (Болгария, 21) – Хольгер Руне (Дания, 6)
Сегодня, 10 июля, пройдут матчи четвёртого круга Уимблдона в женском одиночном разряде. У женщин Мирру Андрееву ждёт серьёзная проверка в лице американки Мэдисон Кис (25), а Екатерине Александровой (21) будет противостоять ещё более опасная соперница – Арина Соболенко (2).
Уимблдон. Расписание матчей. Женщины. 1/8 финала
13:00 мск. Кис (США, 25) – М. Андреева (Россия, Q)
15:30. Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – Рыбакина (Казахстан, 3)
17:00. Александрова (Россия, 21) – Соболенко (Беларусь, 2)
17:00. Жабер (Тунис, 6) – Квитова (Чехия, 9)
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