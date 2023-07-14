«Не думала, что он такой милый и добрый». Кинг — о знакомстве с Синнером

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг поделилась мнением об итальянском теннисисте Яннике Синнере.

«Я была на матче Янника на Уимблдоне. Увидела парня с рыжими волосами, идущего в мою сторону. Он подошёл и сказал: «Я Янник Синнер, я хотел представиться». Я была удивлена по двум причинам. Во-первых, он отлично говорит по-английски. Во-вторых, то, как он себя преподнёс, нехарактерно для его возраста. Это говорит о хорошем воспитании и образовании. Я не думала, что он такой милый и добрый», — приводит слова Кинг Tennis World USA.

Напомним, сегодня, 14 июля, Янник Синнер сыграет в полуфинальном матче Уимблдона-2023 с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.