Янник Синнер — Новак Джокович. Серб в ударе!

Ноле нравится то, что соперники хотят снять с него скальп. Это стимулирует!

14 июля Янник Синнер и Новак Джокович сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом серба, коэффициент на его победу составляет 1.19. На успех итальянца можно поставить в букмекерских конторах за 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Янник Синнер — Новак Джокович 14 июля 2023 года

Аналитики считают, что матч 1/2 финала Уимблдона Янник Синнер — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 34.5 гейма принимаются за 1.68, а тотал меньше 34.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.20. Заключить пари на четвёртый сет в букмекерских конторах можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона Янник Синнер — Новак Джокович (14.07.2023)

136-й розыгрыш самого популярного теннисного турнира близится к завершению. На 14 июля запланирован полуфинальный матч Уимблдона, в котором померяются силами 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер и 23-кратный чемпион ТБШ — Новак Джокович. Начало — не ранее 15:00 мск.

Итальянский вундеркинд далеко не первый год радует публику выступлениями высокого класса. В свои 21 он уже имеет в коллекции семь трофеев — АТР-250 в Софии, АТР-250 в Антверпене, АТР-500 в Вашингтоне, АТР-250 Мельбурн-1, АТР-250 в Умаге и АТР-250 в Монпелье.

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В текущем сезоне Янник доходил до финала на трёх турнирах. В двух из них проиграл Даниилу Медведеву — 1:2 (7:5, 2:6, 2:6) и 0:2 (5:7, 3:6). По пути к решающему матчу на «Мастерсе» в «Майами» Синнеру удалось обыграть Андрея Рублёва — 2:0 (6:4, 6:2) и первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 2:1 (6:7, 6:4, 6:2).

В преддверии Уимблдона итальянец принял непростое, но верное решение. Он отказался доигрывать матч 1/4 финала травяного турнира категории АТР-500 в Галле с Александром Бубликом из-за мышечных спазмов. 21-летний теннисист предпочёл как можно лучше восстановиться и набраться побольше сил.

То, что Янник добрался до полуфинала Уимблдона, — уже большое личное достижение. Ранее молодой итальянец доходил максимум до четвертьфинала на мэйджорах. Впрочем, в текущем розыгрыше Открытого чемпионата Великобритании до сих пор ему сильно везло. В соперники попадались не входящие в топ-50 мирового рейтинга теннисисты.

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Обыграть Новака Джоковича у Синнера шансов практически нет. В отсутствие Рафаэля Надаля, который выбыл на длительный период времени из-за травмы, сербский теннисист уверенно доминирует на турнирах «Большого шлема». С ним никто не может сравниться в стабильности, опыте и мастерстве.

Новак уверенно выиграл Открытые чемпионаты Австралии и Франции, а теперь находится в нескольких шагах от того, чтобы одержать победу в пятом подряд розыгрыше Уимблдона. Длительность его беспроигрышной серии на травяном покрытии насчитывает уже 32 встречи.

Только в 5 из 17 матчей на мэйджорах в этом сезоне Новаку потребовалось больше трёх сетов для победы — во встречах с Энзо Куако, Кареном Хачановым, первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, Хурбертом Хуркачем и Андреем Рублёвым. Причём последний в недавнем интервью признался, что это был первый четвертьфинал, за который он гордится.

Джокович после победы над Рублёвым заявил, что ему нравится то, что соперники играют на пределе собственных возможностей и хотят снять с него скальп. Серб выразил мнение, что каждый теннисист хочет оказаться в положении, когда все хотят тебя обыграть. Складывается впечатление, что это лишь придаёт ему дополнительную мотивацию.

Джокович выглядит фаворитом Уимблдона. Всё идёт к тому, что он станет 24-кратным чемпионом ТБШ. Серб на классе обыгрывает соперников, непринуждённо справляясь с давлением. Поставить на его победу и тотал больше 36.5 гейма можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55.

Янник по многим показателям уступает Новаку, но в 1/4 финала минувшего розыгрыша Уимблдона ему удалось навязать борьбу знаменитому сербу. Матч получился очень интересным и упорным. Он затянулся на пять сетов. В этот раз Джоковичу вряд ли потребуется так много времени для того, чтобы выиграть, но до четвёртого сета дело вполне может дойти.

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В конце концов, Янник не относится к числу простаков. Он является восьмой ракеткой мира, что уже говорит о многом. С каждым годом теннис Синнера становится увереннее и качественнее. Не исключено, что его ждёт большое будущее.

Прогноз и ставка на матч 1/2 финала Уимблдона Янник Синнер — Новак Джокович 14 июля 2023 года

Янник Синнер — очень талантливый и быстро прогрессирующий спортсмен. Он неоднократно обыгрывал в этом сезоне сильных теннисистов. В прошлом розыгрыше Уимблдона итальянец уже доказал, что у него есть в арсенале то, за счёт чего можно навязать борьбу Новаку. Другое дело, что Джокович в этом сезоне неудержим. За счёт огромного опыта и с годами отточенного мастерства он сметает всех на своём пути, всё ближе подбираясь к очередному трофею ТБШ. То, что соперники выкладываются на полную, лишь раззадоривает серба. В его победе в грядущем матче не возникает сомнений.

Ставка: победа Новака Джоковича и тотал больше 36.5 гейма за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 12.61.

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