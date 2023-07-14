Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кинг — о расписании Уимблдона: чтобы развиваться, мужчины и женщины должны работать вместе

Кинг — о расписании Уимблдона: чтобы развиваться, мужчины и женщины должны работать вместе
Аудио-версия:
Комментарии

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг высказалась о возможных изменениях в расписании Уимблдона.

«Если женщинам скажут играть пять сетов, они будут готовы. Женщины могли бы играть до трёх сетов на первой неделе и до пяти на второй неделе. Почему бы не перенести мужской финал Уимблдона на субботу, а женщины тогда могли бы сыграть в воскресенье? Чтобы развиваться, мужчины и женщины должны работать вместе», — приводит слова Кинг Tennis World USA.

Напомним, сегодня, 14 июля, состоятся два полуфинала Уимблдона в мужском одиночном разряде. В одном полуфинальном матче столкнутся итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович, а в другом сыграют россиянин Даниил Медведев и испанский теннисист Карлос Алькарас. Женский турнир завершится 15 июля, а финал мужского турнира состоится 16 июля.

Материалы по теме
«Не думала, что он такой милый и добрый». Кинг — о знакомстве с Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023