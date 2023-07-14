Кинг — о расписании Уимблдона: чтобы развиваться, мужчины и женщины должны работать вместе

12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг высказалась о возможных изменениях в расписании Уимблдона.

«Если женщинам скажут играть пять сетов, они будут готовы. Женщины могли бы играть до трёх сетов на первой неделе и до пяти на второй неделе. Почему бы не перенести мужской финал Уимблдона на субботу, а женщины тогда могли бы сыграть в воскресенье? Чтобы развиваться, мужчины и женщины должны работать вместе», — приводит слова Кинг Tennis World USA.

Напомним, сегодня, 14 июля, состоятся два полуфинала Уимблдона в мужском одиночном разряде. В одном полуфинальном матче столкнутся итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович, а в другом сыграют россиянин Даниил Медведев и испанский теннисист Карлос Алькарас. Женский турнир завершится 15 июля, а финал мужского турнира состоится 16 июля.