Стрыцова и Шувэй стали чемпионками Уимблдона в женском парном разряде

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова и её партнёрша по парному разряду, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, стали чемпионками Уимблдона в женском парном разряде. В финале турнира спортсменки в двух сетах обыграли дуэт австралийки Сторм Хантер и бельгийки Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:4.
Теннисистки провели на центральном корте Уимблдона 1 час 50 минут. Стрыцова и Шувэй по ходу матча реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 и допустили одну двойную ошибку. На счету Хантер и Мертенс — четыре выполненных эйса, три реализованных брейк-пойнта из шести и три двойные ошибки.
Шувэй выиграла второй подряд турнир «Большого шлема» в парном разряде, это её шестая победа на «Шлеме» в карьере. Стрыцова же выиграла второй «Шлем» в карьере: обе её победы были достигнуты на УИмблдоне.
Для Барборы Стрыцовой этот Уимблдон стал последним в карьере.
- 16 июля 2023
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