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Стрыцова и Шувэй стали чемпионками Уимблдона в женском парном разряде

Стрыцова и Шувэй стали чемпионками Уимблдона в женском парном разряде
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Чешская теннисистка Барбора Стрыцова и её партнёрша по парному разряду, представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, стали чемпионками Уимблдона в женском парном разряде. В финале турнира спортсменки в двух сетах обыграли дуэт австралийки Сторм Хантер и бельгийки Элисе Мертенс со счётом 7:5, 6:4.

Теннисистки провели на центральном корте Уимблдона 1 час 50 минут. Стрыцова и Шувэй по ходу матча реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 и допустили одну двойную ошибку. На счету Хантер и Мертенс — четыре выполненных эйса, три реализованных брейк-пойнта из шести и три двойные ошибки.

Шувэй выиграла второй подряд турнир «Большого шлема» в парном разряде, это её шестая победа на «Шлеме» в карьере. Стрыцова же выиграла второй «Шлем» в карьере: обе её победы были достигнуты на УИмблдоне.

Для Барборы Стрыцовой этот Уимблдон стал последним в карьере.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 21:35 МСК
Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Хантер Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
С. Шувэй Б. Стрыцова
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