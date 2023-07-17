Аванесян одержала волевую победу в матче первого круга турнира в Будапеште со Шрамковой

Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште, в котором встречались Ребекка Шрамкова из Словакии и россиянка Элина Аванесян. Победу одержала представительница России.

Первый сет завершился победой Шрамковой (6:2). Во втором сете Аванесян выиграла со счётом 6:4, а в третьей партии — со счётом 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Шрамкова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Аванесян 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 и столько же двойных ошибок.

Соперник Аванесян во втором круге определится в матче Бабош — Бондарь. Ранее Полина Кудерметова уступила Анне Шмидловой (2:6, 0:6), а Камилла Рахимова проиграла Астре Шарме (3:6, 3:6).