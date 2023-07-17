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Аванесян одержала волевую победу в матче первого круга турнира в Будапеште со Шрамковой

Аванесян одержала волевую победу в матче первого круга турнира в Будапеште со Шрамковой
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Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште, в котором встречались Ребекка Шрамкова из Словакии и россиянка Элина Аванесян. Победу одержала представительница России.

Первый сет завершился победой Шрамковой (6:2). Во втором сете Аванесян выиграла со счётом 6:4, а в третьей партии — со счётом 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Шрамкова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Аванесян 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 и столько же двойных ошибок.

Соперник Аванесян во втором круге определится в матче Бабош — Бондарь. Ранее Полина Кудерметова уступила Анне Шмидловой (2:6, 0:6), а Камилла Рахимова проиграла Астре Шарме (3:6, 3:6).

Будапешт. 1-й круг
17 июля 2023, понедельник. 13:40 МСК
Ребекка Шрамкова
171
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Элина Аванесян
69
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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