Аванесян одержала волевую победу в матче первого круга турнира в Будапеште со Шрамковой
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Завершился матч первого круга турнира WTA в Будапеште, в котором встречались Ребекка Шрамкова из Словакии и россиянка Элина Аванесян. Победу одержала представительница России.
Первый сет завершился победой Шрамковой (6:2). Во втором сете Аванесян выиграла со счётом 6:4, а в третьей партии — со счётом 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Шрамкова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Аванесян 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 и столько же двойных ошибок.
Соперник Аванесян во втором круге определится в матче Бабош — Бондарь. Ранее Полина Кудерметова уступила Анне Шмидловой (2:6, 0:6), а Камилла Рахимова проиграла Астре Шарме (3:6, 3:6).
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