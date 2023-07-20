Байндль после победы над Тот высказалась об её отношении к Шуай на турнире в Венгрии

100-я ракетка мира, украинская теннисистка Катерина Байндль после победы на турнире WTA-250 в Венгрии над Амаришей-Киарой Тот отреагировала на скандальный инцидент с участием соперницы.

Напомним, в первом круге соревнований Тот встречалась с китаянкой Чжан Шуай. В стартовом сете матча линейный судья ошибочно зафиксировал аут, и Шуай попыталась оспорить решение. Однако судья на вышке согласилась с мнением коллеги. Шуай хотела позвать супервайзера, но Тот подошла к спорной отметке и затёрла её. Китаянку возмутило такое поведение соперницы, разгорелся конфликт. В результате этого у Шуай произошла паническая атака, и теннисистка снялась с турнира. Тот же, пожав руку соперницы, начала праздновать.

«Я просто хочу выразить надежду на то, что все будут поступать по совести. Надеюсь, Чжан Шуай стало лучше, и надеюсь, что скоро мы снова её увидим. Она невероятный игрок, очень уважительно себя ведёт — и просто замечательный человек. У неё есть чему поучиться», — сказала Байндль в интервью на корте.