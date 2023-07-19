«Абсолютный позор!» На турнире в Венгрии случился невиданный скандал

На этой неделе в Будапеште, столице Венгрии, проходит грунтовый турнир категории WTA-250. Мероприятие, откровенно говоря, не слишком представительное. Топовые теннисистки отдыхают после Уимблдона, и первые два номера посева получили американка Бернарда Пера и китаянка Чжан Шуай. Обе они выбыли из соревнований в первом круге. И если Пера проиграла россиянке Диане Шнайдер (4:6, 5:7) в спокойном матче, то в игре с участием Чжан Шуай приключился настоящий скандал.

Китаянке в первом круге выпало играть с 548-й ракеткой мира Амаришей-Киарой Тот, представляющей Венгрию. Организаторы дали ей уайлд-кард на турнир. Всё случилось при счёте 5:5 в первом сете. Линейный арбитр ошибочно зафиксировал попадание мяча в аут, хотя на видеоповторе было заметно, что он попал в линию. Чжан Шуай пыталась оспорить решение, однако судья на вышке согласилась с мнением арбитра.

В следующем розыгрыше Тот подошла к спорной отметке и намеренно затёрла её, несмотря на протесты китайской теннисистки. Поступок соперницы возмутил Чжан Шуай, она вновь начала спор с судьями, но он не принёс результатов. Конфликт сопровождался выкриками и смехом болельщиков, поддерживавших, разумеется, свою соотечественницу.

Чжан Шуай проиграла розыгрыш и при счёте 5:6 взяла медицинский тайм-аут. Спортсменка обратилась за помощью из-за панической атаки, она не могла дышать. Затем китаянка снялась с турнира.

Как отреагировал теннисный мир

В «Твиттере» заступились за несправедливо пострадавшую Чжан Шуай. Особенно её поддержали другие теннисистки.

«У меня ноль уважения к Тот после этого. Ноль! С ума сойти. Мне так обидно за Шуай. Тот «выиграла» это очко и «выиграла» этот матч, но её репутация разрушена», — заявила бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве Гаврилова).

«Мне так обидно за Шуай», — призналась американская теннисистка Варвара Лепченко.

«Премия за неспортивное поведение года присуждается Амарише Тот», — считает полька Урсула Радваньска.

«Совершенно отвратительное поведение. Шуай лучше многих из нас, потому что она пожала руку судье и этой девушке», — написала австралийка Айла Томлянович.

«О боже», — лаконично прокомментировала Донна Векич.

«Что ж, это скорый путь потерять уважение товарищей. А вообще я шокирована степенью неуважения от этой девушки», — отметила австралийка Эллен Перес.

«Вау, это одно из худших решений, что я когда-либо видела. Ужасно», — сказала американка Джейми Лоб.

«То, что болельщики и соперница так праздновали, учитывая ситуацию, — абсолютный позор», — заявил журналист Жозе Моргадо.

Высказала своё мнение о ситуации и сама пострадавшая китаянка. «Все усилия на тренировках напрасны. Когда стараешься попасть как можно ближе к линии, попадаешь, а говорят, что аут… Я люблю вас, всех, кто поддерживает меня и остаётся на моей стороне», — написала она.

Это уже не первый случай за последнее время, когда теннис вызывает негативные эмоции у Чжан Шуай. Она не смогла сдержать слёз на пресс-конференции после вылета в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023. Тогда Чжан Шуай со счётом 1:6, 1:6 проиграла представительнице Польше Магдалене Френх. То поражение было восьмым подряд для китайской теннисистки.

Чжан Шуай плачет после вылета в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: twitter.com

А во время Australian Open Чжан Шуай рассказывала, что после начала пандемии коронавируса никак не может вернуться домой. Кроме того, в последние годы у неё были конфликты с Федерацией тенниса Китая, из-за которых она не играла на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), которые прошли летом 2021 года.