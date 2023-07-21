Рублёв — Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира ATP-250 в Бостаде

Сегодня, 21 июля, состоится матч 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (19-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте «Бостад Теннис Стэдиум» и начнётся не раньше 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира в Бостаде.

Спортсмены семь раз встречались на корте в официальных матчах. Пять побед на счету Александра Зверева, ещё два матча выиграл Андрей Рублёв. Действующим победителем соревнований является аргентинец Франсиско Серундоло.