Рублёв — Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира ATP-250 в Бостаде
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Сегодня, 21 июля, состоится матч 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (19-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте «Бостад Теннис Стэдиум» и начнётся не раньше 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев — Андрей Рублёв в четвертьфинале турнира в Бостаде.
Бостад. 1/4 финала
21 июля 2023, пятница. 15:00 МСК
19
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
Спортсмены семь раз встречались на корте в официальных матчах. Пять побед на счету Александра Зверева, ещё два матча выиграл Андрей Рублёв. Действующим победителем соревнований является аргентинец Франсиско Серундоло.
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