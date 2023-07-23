Тимофеева — о выходе в финал турнира в Будапеште: кажется, будто я нахожусь в сказке

Российская теннисистка Мария Тимофеева поделилась эмоциями от своего выхода в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Спортсменка попала в основную сетку как лаки-лузер, а до этих соревнований она никогда не побеждала в матчах основы турниров WTA.
«Надия (Подороска, аргентинская теннисистка — прим.«Чемпионата») — молодец. Она провела замечательный матч. Было очень трудно, она сражалась до конца.
Кажется, будто я нахожусь в сказке. Даже если бы я не была лаки-лузером, это был бы уже невероятный результат, но я до сих пор не верю, что дошла в финал в качестве лаки-лузера. Нет слов», — призналась теннисистка в интервью на корте.
В воскресенье, 23 июля, Мария Тимофеева поборется за победу на турнире с 100-й ракеткой мира из Украины Катериной Байндль.
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