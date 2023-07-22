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Бостад и Будапешт-2023: сетки, результаты, расписание, Рублёв победил Серундоло, Тимофеева вышла в финал

Российский день в теннисе! Рублёв и 19-летняя Тимофеева вышли в финалы, Мария — впервые
Александр Насонов
Рублёв и Тимофеева вышли в финалы
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Андрей сыграет в решающем матче в Бостаде, а его юная соотечественница — в Будапеште.

В субботу, 22 июля, на грунтовом турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) состоялись полуфинальные матчи. Во второй встрече дня сошлись россиянин Андрей Рублёв и аргентинец Франсиско Серундоло, посеянные вторым и четвёртым соответственно. Оба спортсмена подошли к турниру в хорошей форме. Доказательством этому служит то, что на пути к полуфиналу они не проиграли ни сета. Серундоло обыграл француза Люку Ван Аша и своего соотечественника Федерико Корию, а Рублёв сперва оказался сильнее другого россиянина Павла Котова, после чего более чем уверенно победил бывшую вторую ракетку мира Александра Зверева — 6:2, 6:3.

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Матч Рублёва и Серундоло ожидался с большим интересом не только потому, что это полуфинал, но и в силу других причин. Во-первых, именно этот аргентинец завоевал титул в Бостаде год назад, так что россиянин играл с действующим чемпионом турнира. Во-вторых, Андрей, выйдя в четвёрку сильнейших, повторил свой лучший результат в Бостаде, показанный опять-таки в 2022-м. И явно не был намерен останавливаться на этом.

Наконец, вряд ли Рублёв забыл болезненное поражение, которое Серундоло нанёс ему на «пятисотнике» в Гамбурге год назад. Россиянин проиграл тогда сопернику во втором круге со счётом 4:6, 2:6. По ходу того матча дела у нашего парня настолько не ладились, что у него просто сдали нервы. Андрей разругался с судьёй, обозвал его и в какой-то момент схватил его, за что получил штрафное очко.

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Несмотря на это, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считал Рублёва фаворитом нынешнего полуфинала, а также уверял, что если вдруг случится поражение, то ничего страшного в этом не будет. «Это тренировочный больше турнир, где можно что-то отработать, добрать. Андрей побеждает, набирает очки — и хорошо. Он, наверное, фаворит в полуфинале. Победит — хорошо, а если нет, то тоже ничего страшного», — цитирует Тарпищева ТАСС.

ATP-250. Бостад-2023. Турнирная сетка

В первом сете теннисисты весьма уверенно действовали на своей подаче, не давая друг другу возможности выйти на брейк-пойнты. Четвёртый гейм Рублёв и вовсе взял под ноль, а уже в следующем гейме Серундоло ответил ему тем же. Спокойствие нарушилось в восьмом гейме, когда аргентинец заработал двойной брейк-пойнт, но россиянин собрался и не дал сопернику заполучить преимущество — 4:4. Так они и добрались до тай-брейка, причём Франсиско ещё два своих гейма забрал под ноль, а Андрей — 12-й, заключительный.

На тай-брейке же первые 12 (!) розыгрышей остались за подающим. Следствием этого стало то, что у Рублёва при счёте 6:5 был сетбол на приёме, но он его не использовал. А вот после второго перехода (6:6) россиянин дожал соперника: сперва тот ошибся по длине, а затем не сумел принять в корт — 8:6 в пользу Андрея.

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Проиграв первый сет таким образом, Серундоло, видимо, понял, что для успеха ему необходим хотя бы один брейк. В третьем гейме аргентинец взял чужую подачу, однако Рублёв тут же совершил обратный брейк — 2:2. Больше брейков не было, хотя острых моментов хватало. В пятом гейме россиянин спас три брейк-пойнта, а в шестом сам упустил шанс взять подачу соперника — 3:3. В восьмом гейме у Андрея был брейк-пойнт, он же скрытый матчбол, но Франсиско отыграл его — 4:4. А в девятом гейме Рублёв сумел уйти аж с четырёх брейк-пойнтов!

Но, как и в первой партии, всё закончилось тай-брейком. При счёте 3:3 россиянин сделал мини-брейк, но аргентинец вскоре вернул его, после чего с третьей попытки реализовал сетбол — 9:7.

В третьем, решающем сете первым до брейк-пойнтов добрался Рублёв — в пятом гейме. Россиянин упустил все три шанса, а в следующем гейме уже сам не позволил сопернику сделать брейк — 3:3. После этого Андрей наконец-то сделал брейк, затем взял свою подачу, а в девятом гейме заработал тройной матчбол на приёме и со второй попытки воспользовался им — 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3 за 2 часа 49 минут.

Бостад. 1/2 финала
22 июля 2023, суббота. 16:15 МСК
Франсиско Серундоло
20
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		7 9 3
7 8 		6 7 6
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Вот так Рублёв отомстил Серундоло за прошлогоднее поражение в Гамбурге и впервые в карьере вышел в финал Бостада. В финале соперником Андрея станет четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд (1), который в своём полуфинале обыграл итальянца Лоренцо Музетти (3) — 6:3, 7:5. Решающий матч Рууд — Рублёв состоится в воскресенье, 23 июля.

Бостад. 1/2 финала
22 июля 2023, суббота. 14:10 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

А на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия) состоялся полуфинальный матч, в котором россиянка Мария Тимофеева противостояла Надии Подороске из Аргентины. В первом сете Тимофеева при счёте 5:4 подавала на партию, но упустила сетбол. А вот на тай-брейке россиянка всё же оказалась сильнее. Мария выиграла его 8:6, упустив перед этим ещё два сетбола при 6:4. Во втором сете соперницы поначалу обменялись брейками, а затем Тимофеева ещё дважды отдавала свои геймы, и сет завершился в пользу Подороски — 6:3.

В решающей партии теннисистки также весьма нестабильно подавали. Особенно это касается аргентинки, которая четырежды отдала свою подачу. В итоге Тимофеева при счёте 5:3 реализовала третий матчбол на приёме — 7:6 (8:6), 3:6, 6:3 за 3 часа 14 минут.

Будапешт. 1/2 финала
22 июля 2023, суббота. 14:20 МСК
Мария Тимофеева
246
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 8 		3 6
6 6 		6 3
         
Надия Подороска
80
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска

19-летняя спортсменка, занимающая 246-е место в мировом рейтинге, впервые в карьере вышла в финал турнира WTA. Ранее её лучшим результатом была 193-я строчка в рейтинге, но в ближайший понедельник Мария поднимется в топ-150, а если завоюет титул — окажется в топ-130.

Соперница Тимофеевой по решающему матчу Будапешта определится сегодня в противостоянии Клэр Лю (США) — Катерина Байндль (Украина). Финал турнира также состоится в воскресенье, 23 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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