Карен Хачанов снялся с турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не выступит на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Место российского спортсмена на хардовом турнире займёт представитель США Николас Морено-Де-Альборан.
Хачанов восстанавливается после стрессового перелома, из-за которого ему в текущем сезоне пришлось пропустить Уимблдон. Теннисист не играл на турнирах с момента поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от серба Новака Джоковича. Россиянин всё ещё находится в заявке на «Мастерсы» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), а также заявлен на Открытый чемпионат США, который пройдёт в Нью-Йорке (США) с 28 августа по 10 сентября.
Напомним, турнир ATP-250 в Лос-Кабосе пройдёт с 31 июля по 5 августа.
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