Карен Хачанов опубликовал милую фотографию с отдыха с сыном

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях редкую фотографию со своим старшим сыном Давидом, которому в сентябре исполнится четыре года.

Фото: Социальные сети Карена Хачанова

«Семейное время в моём процессе восстановления», — подписал спортсмен новую фотографию.

Сейчас Карен Хачанов восстанавливается после стрессового перелома, из-за которого ему в текущем сезоне пришлось пропустить Уимблдон. Теннисист не играл на турнирах с момента поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» от серба Новака Джоковича. Россиянин всё ещё находится в заявке на «Мастерсы» в Торонто (Канада) и Цинциннати (США), а также заявлен на Открытый чемпионат США.

В 2023 году Карен Хачанов во второй раз стал отцом. У теннисиста родился сын, которого назвали Микаэль.