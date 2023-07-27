Украинская теннисистка Володько пожала руку белоруске Готовко на турнире в Варшаве
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Чемпионка Australian Open – 2008 в парном разряде, украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) пожала руку белоруске Юлии Готовко на турнире категории WTA-250 в Варшаве (Польша).
Это произошло в полуфинале квалификации соревнований. Володько проиграла Готовко (7) со счётом 6:1, 6:1. Встреча теннисисток продлилась 53 минуты. Как сообщает издание «Прессбол», Катерина последовала спортивному принципу и пожала руку сопернице у сетки.
Готовко, в итоге, выиграла квалификационный турнир и дошла до второго круга в основной сетке соревнований в Варшаве.
Напомним, из-за ситуации на Украине украинские теннисистки не пожимают руки россиянкам и белорускам после матчей с ними на официальных турнирах.
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