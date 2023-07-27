Рублёв прервал победную серию, а 19-летняя Шнайдер впервые пробилась в полуфинал

В четверг, 27 июля, на грунтовом турнире ATP-500 в Гамбурге (Германия) проходят матчи 1/8 финала. В одной из центральных игр дня встретились седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и немец Даниэль Альтмайер, который сейчас находится на 61-й позиции в мужской мировой табели о рангах.

И Рублёв, и Альтмайер уже демонстрировали хорошие результаты на грунте в этом сезоне. В первую очередь это касается россиянина, который в апреле завоевал титул на «Мастерсе» в Монте-Карло — пока это главный трофей в карьере Андрея. В минувшие выходные седьмая ракетка мира праздновал победу на соревнованиях в Бостаде. Примечательно, что в битве за трофей россиянин даже повесил «баранку» любителю грунтовых кортов Касперу Рууду. Что касается немца, то он выиграл апрельский грунтовый челленджер в американской Сарасоте, а затем поразил теннисную общественность великолепным выступлением на «Мастерсе» в Мадриде. На испанском «тысячнике» 24-летний уроженец Кемпена добрался до четвертьфинальной стадии, уступив лишь крепкому Борне Чоричу. Отметим, что немец лишь волей случая попал в основу Мадрида, а именно как лаки-лузер.

Стоит отметить, что в преддверии дебютного очного противостояния оба соперника уже успели провести по одной встрече на немецком пятисотнике. И если для хозяина кортов матч закончился победой в двух сетах (Даниэль справился с ветераном Ришаром Гаске – 7:5, 6:4), то 25-летний уроженец Москвы в первом круге выдал настоящий триллер с камбэком. Знаменитый россиянин вёл в первой партии против испанца Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 5:3, однако затем олимпийского чемпиона 2020 года в миксте буквально переклинило и сет ушёл оппоненту – 7:5. Отметим, что Андрей тут же собрался, уверенно взяв вторую партию – 6:1. Многие ожидали, что представитель Испании надломится окончательно, однако не тут-то было! Соперники шли гейм в гейм в решающем сете, а исход противостояния решался на тай-брейке. У испанца было в 13-м гейме три матчбола (два при счёте 6:4 и один при 7:6 соответственно), однако феноменальная игра Рублёва на решающих матчах и собственные ошибки 26-летнего уроженца Валенсии не позволили ему завершить игру в свою пользу.

Сам Рублёв вот так прокомментировал трудовую победу на старте немецкого «пятисотника». «У меня было ощущение, что всё складывается хорошо и матч под моим контролем, но почему-то я проиграл первый сет, это меня расстроило. Во втором сете я вернулся в игру, восстановился морально и выиграл. Третья партия прошла тяжело. Я начал уставать и нервничать, потому что всё шло к тай-брейку, а у меня было не так уж много шансов его обыграть. У меня было ощущение, что он заслужил победу. Он боролся как сумасшедший. Когда на тай-брейке я начал проигрывать 0:3, то опять сильно занервничал. Но потом выиграл два восхитительных розыгрыша и сказал себе продолжать бороться в том же духе. Удивительно, что я смог победить», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Великолепные выступления Андрея, естественно, не могли не остаться незамеченными среди теннисных функционеров. Так, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высоко оценил уровень олимпийского чемпиона 2020 года в миксте после его победы на старте Гамбурга. «Рублёв в этом году реально прибавил, стал стабильнее играть. Подача лучше стала. Вариативности ещё не хватает, но реально он в пятёрке в мире. В рейтинге за этот год он четвёртый, сразу за Медведевым. Это объективно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Сегодняшний матч явно пошёл не под диктовку Рублёва. Если вначале соперники уверенно взяли геймы на своей подаче, то затем первая ракетка России откровенно начал чудить. 25-летний уроженец Москвы позволил немецкому оппоненту сделать ранний брейк в партии, хотя мог спокойно закрывать третий гейм сета (вёл 40-15). Альтмайер, ожидаемо, сумел воспользоваться подарком со стороны оппонента. Затем теннисисты раз за разом брали геймы на своей подаче. Но это происходило лишь до счёта 4:2 в пользу Даниэля. 24-летний уроженец Кемпен ещё раз брейканул своего более статусного соперника, выйдя на комфортные 5:2 в стартовом сете. В этот момент точно стало понятно: хозяин кортов уже точно не упустит своего и сможет завершить начатое до конца. Так и случилось –Альтмайеруверенно подал на партию, оставив её за собой со счётом 6:2.

Даниэль Альтмайер Фото: Getty Images

Второй сет начался для Рублёва по схожему сценарию. Только на этот раз олимпийский чемпион Токио в миксте позволил брейкануть себя уже на старте партии. Немец повёл со счётом 2:0 и снова оторвался от своего оппонента. Как ни старался россиянин, но ничего поделать на чужой подаче он не мог. Более того, в 7-м гейме россиянин снова потерял свою подачу – 5:2, а следом Даниэль Альтмайер подал на матч – 6:2, 6:2 за 1 час 12 минут.

Так Андрей Рублёв не смог продолжить победную серию, начатую в Бостаде, остановившись на пяти успешных поединках. Россиянин не сумел пробиться в четвертьфинал пятисотника в Гамбурге, который для него был довольно успешным. В 2019 году Андрей был тут финалистом, а в 2020-м завоевал титул. А Альтмайер прошёл дальше, победив второй раз за сезон игрока топ-10. А всего на счету немца с русскими корнями таких побед стало три.Любопытно, что все три добыты на грунте – над Берреттини на «Ролан Гаррос»-2020, Синнером на «Ролан Гаррос» — 2023 и вот теперь над Рублёвым в Гамбурге.

Так в мужской сетке Гамбурга не осталось ни одного россиянина. Но если Рублёв изначально был там единственным нашим теннисистом, то на женском турнире категории 250 в сетке значились 4 представительницы России. Полина Кудерметова, Камилла Рахимова и Мария Тимофеева проиграли в первом же круге, а вот Диана Шнайдер, победив как раз Кудерметову и австрийку Юлию Грабер, добралась до четвертьфинала, причём впервые на уровне WTA.

В соперницы по четвертьфиналу Диане досталась третья ракетка турнира, американка Бернарда Пера, побеждавшая в Гамбурге в прошлом году. Девушки встречались до этого лишь однажды, причём неделю назад в Будапеште. И тогда Шнайдер в первом круге преподнесла сюрприз, выбив из сетки первую сеяную, причём победив её в двух сетах. Сейчас же поначалу было похоже, что россиянка снова одержит победу – настолько легко она взяла 1-й сет – 6:1 за 28 минут. Но во второй партии американке удалось перевернуть ход поединка и почти так же убедительно одержать верх – 6:2 за 31 минуту. В третьем сете шла упорная и равная борьба, пока наконец 9-м гейме россиянка не добилась брейка – 5:4. С досады Бернарда разбила ракетку, швырнув её на корт. Подача на сет получилась упорной – Диана не реализовала матчбол, потом отразила два брейк-пойнта соперницы, но всё же со второй попытки реализовала матчбол –6:1, 2:6, 6:4 за 1 час 48 минут.

Так Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA и в пятницу сыграет с 19-летней обладательницей уайлд-кард немкой Нома Ноа-Акугуэ, занимающей 207-е место в рейтинге. Как бы ни закончился этот поединок, россиянка уже поднялась в рейтинге на 15 позиций и закрепилась в топ-100 в районе 86-го – рекордного для себя места.