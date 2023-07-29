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Билли Джин Кинг дала совет Эмме Радукану о том, как справится с критикой в свой адрес

Билли Джин Кинг дала совет Эмме Радукану о том, как справится с критикой в свой адрес
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12-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде американка Билли Джин Кинг дала совет британской теннисистке Эмме Радукану о том, как можно справиться с критикой и оскорблениями в свой адрес.

«Я знаю, что ей тяжело, и надеюсь, что всё будет в порядке. Быть профессиональным спортсменом сложно. Нужно научиться не слушать критику, не принимать всё на свой счёт. Если научиться этому, всё будет в порядке. Если люди оскорбляют вас в соцсетях, нужно перестать всё это читать. Это важный момент. Надеюсь, Эмма оправится от травм и действительно преуспеет в теннисе. Жду её новых побед», — приводит слова Кинг Sky Sports.

Эмма Радукану — бывшая десятая ракетка мира, однако после проблем со здоровьем 20-летняя теннисистка упала в рейтинге. Спортсменка пропустила «Ролан Гаррос» — 2023 и Уимблдон-2023.

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