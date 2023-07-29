Стэн Вавринка прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP-250 в Умаге
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72-я ракетка мира, 38-летний теннисист из Швейцарии Стэн Вавринка высказался о победе над представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), а также поделился ожиданиями от полуфинальной встречи с итальянцем Лоренцо Сонего.
«Он действительно крутой игрок, я ожидал сложного матча. Думаю, я выступил хорошо. Нужно было играть агрессивно. Я нашёл свой ритм и наслаждался каждой минутой на корте. Счастлив, что выступлю в полуфинале. Предстоящая встреча обещает быть трудной. Сонего — отличный теннисист. Он настоящий боец с потрясающими ударами. Это будет жёсткий матч. Надеюсь, мне удастся хорошо выступить и продолжить побеждать», — приводит слова Вавринки пресс-служба ATP.
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