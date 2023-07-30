Ига Свёнтек вышла в финал турнира WTA-250 в Варшаве

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в финал турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша).
В полуфинале Свёнтек (1) перед родными болельщиками со счётом 6:1, 7:6 (8:6) обыграла 109-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Янину Викмайер. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 1 минуту. Свёнтек два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Викмайер два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Отметим, что матч Свёнтек и Викмайер начался вчера, 29 июля, однако при счёте 5:5 во втором сете он был остановлен из-за темноты.
За титул на домашнем турнире Свёнтек сразится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд (153-й номер рейтинга WTA), которая вышла в финал ещё накануне.
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