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Полина Кудерметова отдала только два гейма сопернице на старте турнира в Брауншвейге

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг грунтового турнира ITF, который проходит в Брауншвейге (Германия). В матче первого круга первая сеяная Кудерметова разгромила представительницу Германии Каролину Куль со счётом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Кудерметова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Куль выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и не воспользовалась ни одним из шансов, чтобы взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира в Брауншвейге Кудерметова сыграет с победительницей матча между словенкой Полоной Херцог и представительницей Японии Маной Кавамура.

В турнире также участвуют россиянки Алевтина Ибрагимова и Екатерина Овчаренко.