Фото: Елена Рыбакина посетила матч «Интер Майами»

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях фотографии с матча, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» принимал «Интер Майами». Гости одержали победу со счётом 2:0.

Отметим, что «Ред Булл» является давним спонсором Рыбакиной.

«Какая атмосфера! Спасибо «Нью-Йорк Ред Буллз» за невероятный опыт», — подписала фото Рыбакина.

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Фото: из личного архива Елены Рыбакиной

Рыбакина находится в Нью-Йорке, где примет участие в Открытом чемпионате США – 2023. В матче первого круга Елена сразится с украинкой Мартой Костюк.

Ранее Рыбакина снялась по ходу матча третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Рыбакина встречалась с 43-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини (Q). Елена выиграла первый сет со счётом 6:4. Во второй партии казахстанка на старте проиграла свою подачу, из-за чего Паолини вела со счётом 5:2, после чего Рыбакина приняла решение покинуть корт. Елену до сих пор беспокоит травма плеча.