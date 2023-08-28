Фото: Елена Рыбакина посетила матч «Интер Майами»

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала в социальных сетях фотографии с матча, в котором «Нью-Йорк Ред Буллз» принимал «Интер Майами». Гости одержали победу со счётом 2:0.
Отметим, что «Ред Булл» является давним спонсором Рыбакиной.
«Какая атмосфера! Спасибо «Нью-Йорк Ред Буллз» за невероятный опыт», — подписала фото Рыбакина.
Фото: из личного архива Елены Рыбакиной
Фото: из личного архива Елены Рыбакиной
Рыбакина находится в Нью-Йорке, где примет участие в Открытом чемпионате США – 2023. В матче первого круга Елена сразится с украинкой Мартой Костюк.
Ранее Рыбакина снялась по ходу матча третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Рыбакина встречалась с 43-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини (Q). Елена выиграла первый сет со счётом 6:4. Во второй партии казахстанка на старте проиграла свою подачу, из-за чего Паолини вела со счётом 5:2, после чего Рыбакина приняла решение покинуть корт. Елену до сих пор беспокоит травма плеча.
- 28 августа 2023
-
19:19
-
18:56
-
18:30
-
18:06
-
17:53
-
17:38
-
17:00
-
16:57
-
16:36
-
16:35
-
16:02
-
15:48
-
15:14
-
15:00
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
12:16
-
12:00
-
09:59
-
09:57
-
09:45
-
09:39
-
09:25
-
05:52
-
01:59
- 27 августа 2023
-
23:40
-
22:32
-
21:36
-
19:20
-
18:28
-
17:55
-
17:41
-
16:16