Яна Сизикова в паре с Кимберли Циммерманн проиграла в первом круге US Open

Россиянка Яна Сизикова с бельгийкой Кимберли Циммерманн проиграли в первом круге Открытого чемпионата США в женском парном разряде бельгийскому дуэту Гретье Миннен / Янина Викмайер – 1:6, 2:6. Матч проходил на четвёртом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжался 55 минут.

Сизикова и Циммерманн сделали по ходу матча в общей сложности два эйса и допустили три двойные ошибки. Они имели один брейк-пойнт и не смогли его реализовать. Миннен и Викмайер один раз подали на вылет и один раз ошиблись на подаче. Бельгийки реализовали пять из семи брейк-пойнтов. Сизикова и Циммерманн выиграли в матче в общей сложности 29 очков, а их соперницы — 55.

Во втором круге Миннен и Викмайер сыграют с победительницами матча Кэролайн Доулхайд / Айша Мухаммад (США) — Лаура Зигемунд / Вера Звонарёва (Германия / Россия, 12).