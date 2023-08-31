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Яна Сизикова в паре с Кимберли Циммерманн проиграла в первом круге US Open

Яна Сизикова в паре с Кимберли Циммерманн проиграла в первом круге US Open
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Россиянка Яна Сизикова с бельгийкой Кимберли Циммерманн проиграли в первом круге Открытого чемпионата США в женском парном разряде бельгийскому дуэту Гретье Миннен / Янина Викмайер – 1:6, 2:6. Матч проходил на четвёртом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжался 55 минут.

Сизикова и Циммерманн сделали по ходу матча в общей сложности два эйса и допустили три двойные ошибки. Они имели один брейк-пойнт и не смогли его реализовать. Миннен и Викмайер один раз подали на вылет и один раз ошиблись на подаче. Бельгийки реализовали пять из семи брейк-пойнтов. Сизикова и Циммерманн выиграли в матче в общей сложности 29 очков, а их соперницы — 55.

Во втором круге Миннен и Викмайер сыграют с победительницами матча Кэролайн Доулхайд / Айша Мухаммад (США) — Лаура Зигемунд / Вера Звонарёва (Германия / Россия, 12).

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
31 августа 2023, четверг. 00:10 МСК
Гретье Миннен
Бельгия
Гретье Миннен
Янина Викмайер
Бельгия
Янина Викмайер
Г. Миннен Я. Викмайер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Яна Сизикова
Россия
Яна Сизикова
Кимберли Циммерманн
Бельгия
Кимберли Циммерманн
Я. Сизикова К. Циммерманн
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