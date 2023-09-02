Алькарас вышел в 1/8 финала US Open, одолев Эванса
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open первый сеяный Алькарас нанёс поражение 26-й ракетке турнира британцу Даниэлю Эвансу со счётом 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 11 минут.
Алькарас пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. Эванс выполнил восемь эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал два из семи брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Алькарас сыграет с 22-летним представителем Италии Маттео Арнальди.
Напомним, в 2022 году победителем турнира стал Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.
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