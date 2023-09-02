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Медведев, Рублёв, Касаткина, Самсонова, Соболенко: онлайн-трансляция US Open — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Касаткина бьётся за вторую неделю US Open! Впереди матчи Рублёва и Медведева. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2023
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Завершается третий раунд последнего в сезоне «Шлема»! В субботу на корты среди прочих выйдут пятеро россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на US Open – 2023. В субботу на кортах Нью-Йорка запланировано 16 матчей третьего круга в одиночном разряде – по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Среди прочих на корты выйдут пятеро оставшихся в одиночных сетках россиян: Дарья Касаткина (13-й номер посева), Людмила Самсонова (14), Андрей Рублёв (8), Даниил Медведев (3) и Екатерина Александрова (22). Также в этот день сыграют чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2) из Беларуси и первый номер посева у мужчин – испанец Карлос Алькарас (1). Победители пробьются во вторую неделю турнира. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

US Open – 2023. Мужчины. Сетка
US Open – 2023. Женщины. Сетка
US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 18:05 МСК
Клара Бюрель
62
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 18:05 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Гретье Миннен
97
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен
US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниэль Эванс
28
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
US Open (ж). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 19:35 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Кис
17
США
Мэдисон Кис
М. Кис
US Open (м). 3-й круг
02 сентября 2023, суббота. 20:05 МСК
Артур Риндеркнеш
73
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Себастьян Баэс
32
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
US Open (ж). 3-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
9
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

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Матчи субботы
Live Даниил Сальников

Матчи субботы

Вот компактный перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.

16:53 Даниил Сальников

Подобрали для вас топ-матчи шестого игрового дня US Open с участием пятерых россиян, а также прошлогоднего чемпиона Карлоса Алькараса, победительницы Australian Open Арины Соболенко и других.

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