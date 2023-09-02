Касаткина бьётся за вторую неделю US Open! Впереди матчи Рублёва и Медведева. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на US Open – 2023. В субботу на кортах Нью-Йорка запланировано 16 матчей третьего круга в одиночном разряде – по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Среди прочих на корты выйдут пятеро оставшихся в одиночных сетках россиян: Дарья Касаткина (13-й номер посева), Людмила Самсонова (14), Андрей Рублёв (8), Даниил Медведев (3) и Екатерина Александрова (22). Также в этот день сыграют чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2) из Беларуси и первый номер посева у мужчин – испанец Карлос Алькарас (1). Победители пробьются во вторую неделю турнира. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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Матчи субботы
Вот компактный перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.
Подобрали для вас топ-матчи шестого игрового дня US Open с участием пятерых россиян, а также прошлогоднего чемпиона Карлоса Алькараса, победительницы Australian Open Арины Соболенко и других.
- 2 сентября 2023
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