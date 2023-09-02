Касаткина бьётся за вторую неделю US Open! Впереди матчи Рублёва и Медведева. LIVE!

Завершается третий раунд последнего в сезоне «Шлема»! В субботу на корты среди прочих выйдут пятеро россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на US Open – 2023. В субботу на кортах Нью-Йорка запланировано 16 матчей третьего круга в одиночном разряде – по восемь у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Среди прочих на корты выйдут пятеро оставшихся в одиночных сетках россиян: Дарья Касаткина (13-й номер посева), Людмила Самсонова (14), Андрей Рублёв (8), Даниил Медведев (3) и Екатерина Александрова (22). Также в этот день сыграют чемпионка Australian Open Арина Соболенко (2) из Беларуси и первый номер посева у мужчин – испанец Карлос Алькарас (1). Победители пробьются во вторую неделю турнира. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

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