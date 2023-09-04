Вондроушова плакала после выхода в 1/4 финала US Open. Она получила повреждение

Девятая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова плакала после выхода в четвертьфинальный раунд US Open – 2023.

По ходу матча в 1/8 финала Открытого чемпионата США Вондроушова вызывала на корт врача из-за проблем с плечом. Позднее, после победы в телетрансляцию попал момент, как Маркета сидит в подтрибунном помещении с холодным компрессом на левой руке. Поддержать чешку подошла бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге Барбора Стрыцова и обняла её, а Вондроушова заплакала.

Стрыцова и Вондроушова выступают в парном разряде US Open. Для Барборы это последний турнир «Большого шлема».

Напомним, в четвёртом круге американского мэйджора Вондроушова со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 обыграла американку Питон Стирнс.