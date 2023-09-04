Рублёв бьётся за 1/4 финала US Open! Впереди матчи Касаткиной и Медведева. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на US Open – 2023. В понедельник на кортах Нью-Йорка запланировано восемь матчей четвёртого круга в одиночном разряде – по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней половине.
Среди прочих на корты выйдут трое оставшихся в одиночных сетках россиян: Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (8) и Дарья Касаткина (13). Причём Касаткина сразится с чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко (2) из Беларуси, которая проведёт первый матч, зная, что станет первой ракеткой мира после US Open. В случае успеха Медведев и Рублёв дальше встретятся в очном четвертьфинале. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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