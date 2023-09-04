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Медведев, Рублёв, Касаткина, Соболенко, Алькарас: онлайн-трансляция US Open 2023, результаты, сетки, где смотреть

Рублёв бьётся за 1/4 финала US Open! Впереди матчи Касаткиной и Медведева. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2023
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Завершается четвёртый круг последнего в сезоне «Шлема»! В понедельник на корты среди прочих выйдут трое россиян. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на US Open – 2023. В понедельник на кортах Нью-Йорка запланировано восемь матчей четвёртого круга в одиночном разряде – по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней половине.

Среди прочих на корты выйдут трое оставшихся в одиночных сетках россиян: Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (8) и Дарья Касаткина (13). Причём Касаткина сразится с чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко (2) из Беларуси, которая проведёт первый матч, зная, что станет первой ракеткой мира после US Open. В случае успеха Медведев и Рублёв дальше встретятся в очном четвертьфинале. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

US Open – 2023. Мужчины. Сетка
US Open – 2023. Женщины. Сетка
US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Джек Дрэйпер
123
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 20:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Маттео Арнальди
61
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 23:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
US Open (ж). 4-й круг
05 сентября 2023, вторник. 02:00 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
US Open (м). 4-й круг
05 сентября 2023, вторник. 03:30 МСК
Александр Зверев
12
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
6
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

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