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Маркета Вондроушова пожаловалась на мячи после того, как повредила руку на US Open

Маркета Вондроушова пожаловалась на мячи после того, как повредила руку на US Open
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Чемпионка Уимблдона-2023, девятая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова высказалась о характере повреждения, которое получила в 1/8 финала US Open – 2023.

Напомним, Маркета вызывала на корт врача из-за проблем с плечом. Позднее чешка плакала в подтрибунном помещении с холодным компрессом на левой руке. Из-за повреждения ей пришлось сняться с матча парного разряда, где она выступала с Барборой Стрыцовой, которая проводит последний ТБШ в карьере.

«У нас очень длинный сезон, а мячи очень тяжёлые, это ключ к пониманию моих проблем. Мне нужно отдохнуть, мне очень больно от того, что я не смогу сыграть в парном разряде со Стрыцовой, ведь это был её последний турнир «Большого шлема».

Выход в четвертьфинал очень много значит для меня, потому что в первых матчах после победы на Уимблдоне я очень нервничала», — сказала Маркета на послематчевой пресс-конференции.

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