Новак Джокович обратился к сербским баскетболистам перед финалом ЧМ-2023

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выпустил обращение к мужской сборной Сербии по баскетболу, которая сегодня, 10 сентября, сразится за золото чемпионата мира – 2023. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Парни, хорошего воскресенья, хорошего финала чемпионата мира. Вся Сербия гордится тем, чего вам удалось добиться. Мы – баскетбольная нация и всегда ей были. Поддерживаем вас, я поддерживаю вас.
Наверное, с утра встану посмотреть матч, если получится. Может, хотя бы последние четверти, а затем начну готовиться к своей встрече. Надеюсь, Сербия сегодня заберёт 2 из 2.
Что бы ни случилось, мне очень приятно видеть невероятный командный дух, стойкость и борьбу за национальный флаг и наш народ, что вы показывали на протяжении всего турнира», — сказал Джокович.
Отметим, сам Джокович сегодня ночью сразится с россиянином Даниилом Медведевым за титул чемпиона US Open — 2023.
- 10 сентября 2023
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