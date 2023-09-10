Новак Джокович обратился к сербским баскетболистам перед финалом ЧМ-2023

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выпустил обращение к мужской сборной Сербии по баскетболу, которая сегодня, 10 сентября, сразится за золото чемпионата мира – 2023. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Парни, хорошего воскресенья, хорошего финала чемпионата мира. Вся Сербия гордится тем, чего вам удалось добиться. Мы – баскетбольная нация и всегда ей были. Поддерживаем вас, я поддерживаю вас.

Наверное, с утра встану посмотреть матч, если получится. Может, хотя бы последние четверти, а затем начну готовиться к своей встрече. Надеюсь, Сербия сегодня заберёт 2 из 2.

Что бы ни случилось, мне очень приятно видеть невероятный командный дух, стойкость и борьбу за национальный флаг и наш народ, что вы показывали на протяжении всего турнира», — сказал Джокович.

Отметим, сам Джокович сегодня ночью сразится с россиянином Даниилом Медведевым за титул чемпиона US Open — 2023.