Мы дождались этого! Финал ЧМ-2023 по баскетболу и матч за третье место — LIVE

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

Сегодня, 10 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 11:30 мск, заключительная — в 15:40 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции полуфинальных встреч США — Канада и Германия — Сербия.

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