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Чемпионат мира по баскетболу 2023 года, 10 сентября: онлайн-трансляция матчей США — Канада, Германия — Сербия

Мы дождались этого! Финал ЧМ-2023 по баскетболу и матч за третье место — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Финал ЧМ-2023 и матч за третье место
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Заключительный день баскетбольного праздника.

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

Сборная США:
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Сегодня, 10 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 11:30 мск, заключительная — в 15:40 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции полуфинальных встреч США — Канада и Германия — Сербия.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . За 3-е место
10 сентября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . Финал
10 сентября 2023, воскресенье. 15:40 МСК
Германия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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