Даниил Медведев объяснил, почему не выступит на турнире в Китае
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Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему не примет участие в турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай), который начнётся 20 сентября.
«Мне жаль вам это говорить, но в этом году я не буду участвовать в турнире в Чжухае. Я приношу извинения моим китайским болельщикам, мне очень трудно говорить об этом. Однако недавно завершившийся Открытый чемпионат США был физически и морально напряжённым. Я действительно хотел приехать на ваш турнир, я слышал много хорошего о нём и о городе. Я надеюсь увидеть вас в следующем году», — сказал Медведев во время общения с болельщиками.
Ранее Медведев снялся с выставочного турнира серии UTS, который пройдёт во Франкфурте (Германия) с 15 по 17 сентября.
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