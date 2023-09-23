«Гвадалахара — всегда хорошая идея». Кудерметова показала красивые фото с мужем и сестрой

19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях подборку фото из Гвадалахары (Мексика), где она принимала участие в турнире категории WTA-1000.

На снимках, помимо Кудерметовой, запечатлены её супруг и тренер Сергей Демёхин и младшая сестра Полина.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

«Гвадалахара – всегда хорошая идея», — подписала фото Кудерметова.

Отметим, что на турнире в Мексике Кудерметовой не удалось показать высокий результат. 26-летняя Вероника дошла до третьего круга соревнований, где со счётом 2:6, 1:6 разгромно проиграла двукратной победительнице турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира белоруске Виктории Азаренко. Отметим, что до этого матча они встречались дважды и обе встречи выиграла россиянка.