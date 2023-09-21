Крах россиянок в Мексике! Кудерметову разгромила Азаренко, Александрову — 111-я ракетка

В ночь с 20 на 21 сентября мск на турнире категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) состоялись матчи третьего круга. До стадии 1/8 финала добрались двое россиянок, а именно Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, посеянные седьмой и восьмой соответственно. Матч Кудерметовой изначально представлялся более интересным, ведь в соперницах у неё оказалась двукратная чемпионка Australian Open Виктория Азаренко. Кудерметова, освобождённая от игр первого круга, во втором раунде сломила сопротивление финалистки Уимблдона — 2014 Эжени Бушар — 6:2, 6:7, 6:4. А Азаренко (10) на пути к третьему кругу не отдала соперницам ни сета, обыграв американку Робин Монтгомери и Даяну Ястремскую с Украины.

Счёт личных встреч был 2-0 в пользу россиянки. Она выигрывала в первом круге в Дубае-2022 (6:3, 6:4) и в Аделаиде-2023 (2:6, 7:6 (7:4), 6:4). Но сегодня белоруска смогла размочить счёт, причём сделала это весьма убедительно. Вероника в первом гейме упустила целых четыре брейк-пойнта, и больше у неё не было шансов взять подачу соперницы. А вот Виктория, которая в первом сете лучше подавала и увереннее смотрелась в розыгрышах, смогла сделать брейк в четвёртом гейме. В восьмом гейме двукратная чемпионка AO, ещё раз отлично отработав на приёме, оформила победу в партии — 6:2 за 48 минут.

Второй сет Азаренко, если смотреть только на счёт, выиграла вроде бы ещё более убедительно — 6:1. Однако ей пришлось изрядно потрудиться. Кудерметова начала партию с брейка, но во втором гейме не смогла удержать подачу. Этот гейм, по ходу которого 11 раз было «ровно», шёл 20 минут, и белоруска с пятого брейк-пойнта восстановила равновесие — 1:1. После этого игровое и психологическое преимущество оказалось на стороне Виктории, и она взяла следующие пять геймов, причём у Вероники на этом отрезке вновь не было ни одного брейк-пойнта. Окончательный счёт — 6:2, 6:1 в пользу Азаренко.

«Безусловно, очень хорошая победа для меня, моя первая победа над Вероникой. Я очень хотела взять реванш, посмотреть, как можно изменить игру в свою пользу, что можно сделать иначе. Мне показалось, что сегодня я играла очень умно: с хорошей тактикой, с очень хорошим исполнением. Рада, что удалось победить.

Титул? Ну, до этого ещё далеко. Я только на полпути к титулу. Нужно думать о завтрашнем матче и ни о чём другом. Условия меняются по мере того, как день переходит в вечер. Это зависит и от погоды», — сказала белоруска на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале Азаренко сыграет с 11-й ракеткой мира Каролин Гарсией (3). Этот матч, равно как и остальные встречи 1/4 финала, состоится в четверг, 21 сентября.

«Гарсия? Она очень непростая соперница. В прошлом году она невероятно провела концовку сезона, здорово играя и взяв крупные титулы. Кажется, в этом году у неё было чуть больше спадов и подъёмов.

Она всегда очень опасный игрок. Здесь она уже одержала хорошие победы, были большие битвы. С нетерпением жду этого вызова. В прошлом у нас случались довольно серьёзные поединки (в личных встречах счёт 3-1 в пользу француженки. — Прим. «Чемпионата»). Мы давно не играли друг с другом, так что будет интересно посмотреть, на что я способна», — добавила Виктория.

Виктория Азаренко после победы над Вероникой Кудерметовой на турнире WTA-1000 в Гвадалахаре в 2023 году Фото: Hector Vivas/Getty Images

А вот Александрова, игравшая со 111-й ракеткой мира Кэролайн Доулхайд, свой матч провалила, иначе и не скажешь. Американка разгромила соперницу со счётом 6:1, 6:2, и на это ей понадобился всего 1 час 1 минута. В каждом из сетов она дважды брала чужую подачу. У россиянки же за всю игру был лишь один брейк-пойнт, да и тот она упустила. В довершение ко всему Екатерина записала на свой счёт шесть двойных ошибок, ни разу при этом не подав навылет.

«Тысячник» в Гвадалахаре завершится в субботу, 23 сентября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».