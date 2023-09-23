Виктор Янчук — о победе Карацева над Марреем: это великолепно и сильно

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Аслана Карацева над британским теннисистом Энди Марреем во втором круге турнира ATP-250 в Чжухае (Китай).

«Это великолепная, очень сильная победа. Несмотря на возраст и травмы, Энди Маррей является великим и неуступчивым игроком. Он продолжает бороться, и даже сейчас его обыграть очень сложно любому, поэтому хочется поздравить Аслана с этой победой. Это говорит о том, что сейчас он находится в хорошей форме», — приводит слова Виктора Янчука ТАСС.

В четвертьфинале турнира Аслан Карацев встретится ещё с одним британцем Кэмероном Норри, который одержал во втором круге победу над австралийским теннисистом Марком Полмансом со счётом 6:0, 6:3.