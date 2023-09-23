Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Чжухае, одолев Энди Маррея

Полуфиналист Australian Open – 2021, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай).

В матче второго круга Карацев со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея (7). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 54 минуты. Карацев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Маррея семь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в полуфинал турнира в Чжухае Карацев сразится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Марк Полманс (Австралия, Q).