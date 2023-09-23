Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Чжухае, одолев Энди Маррея
Поделиться
Полуфиналист Australian Open – 2021, бывшая 14-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай).
В матче второго круга Карацев со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграл трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея (7). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 54 минуты. Карацев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Маррея семь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
За выход в полуфинал турнира в Чжухае Карацев сразится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — Марк Полманс (Австралия, Q).
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
15:37
-
15:21
-
15:16
-
14:59
-
13:30
-
12:23
-
12:22
-
12:11
-
11:50
-
11:39
-
11:32
-
10:50
-
10:40
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
08:42
-
07:13
-
04:53
-
04:34
-
00:52
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:36
-
22:49
-
22:18
-
22:06
-
20:57
-
20:51
-
20:40
-
20:09
-
19:20
-
18:48
-
18:12
-
17:49
-
17:19
Партнерский контент