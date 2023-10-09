Шанхай — 2023, мужчины: расписание матчей 9 октября

Сегодня, 9 октября, в Шанхае (Китай) состоится шестой игровой день мужского «Мастерса». Будут сыграны матчи третьего круга соревнований.
За выход в четвёртый круг поборется россиянин Андрей Рублёв, пятый сеяный турнира: он сыграет с 31-м по посеву французом Адрианом Маннарино. Борьбу на турнире продолжает и ещё один российский теннисист — Карен Хачанов (13) встретится с болгарином Григором Димитровым (18).
Также сегодня свой матч третьего круга проведёт вторая ракетка мира и первый сеяный «Мастерса» из Испании Карлос Алькарас, который сыграет с 30-м сеяным британцем Даниэлем Эвансом.
Отметим, что Андрей Рублёв и Карен Хачанов проведут и матч первого круга в парном разряде. Их встреча с аргентинцами Томасом Мартином Этчеверри и Франсиско Серундоло начнётся около 13:30 по московскому времени.
«Мастерс». Шанхай. Третий круг. Расписание на 9 октября
07:30
Томми Пол (США, 12) — Артюр Фис (Франция)
Григор Димитров (Болгария, 18) — Карен Хачанов (Россия, 13)
09:00
Диего Шварцман (Аргентина, WC) — Тейлор Фритц (США, 7)
Адриан Маннарино (Франция, 31) — Андрей Рублёв (Россия, 5)
10:30
Лоренцо Сонего (Италия) — Николас Харри (Чили, 22)
12:00
Маттео Арнальди (Италия) — Джеффри-Джон Вульф (США)
13:30
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниэль Эванс (Великобритания, 30)
15:00
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Уго Умбер (Франция, 32)