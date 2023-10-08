«Мячи очень медленные». Разгорается скандал в Шанхае — Медведева поддержал американец

В воскресенье, 8 октября, на «тысячнике» в Шанхае завершаются встречи второго раунда и одновременно начинаются матчи третьего круга. В одном из поединков успел принять участие экс-лидер рейтинга ATP, третья ракетка мира Даниил Медведев. 27-летний уроженец Москвы не сумел совладать с американцем Себастьяном Кордой, уступив ему в двух сетах.

Стоит отметить, что ещё на старте турнира в Шанхае Даниил прокомментировал условия на соревнованиях. Китайский «тысячник», покрытие на котором всегда считалось одним из самых быстрых в туре, не проводился три года из-за пандемии коронавируса. Однако это время корты на Ци Чжун Форестс Спортс Сити-арене претерпели значительные изменения, став очень медленными. Этот фактор не могли не отметить теннисисты, которые в 2023 году принимают участие в турнире.

«Непросто играть два турнира подряд – другие мячи, другое покрытие. Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее – здесь или в Индиан-Уэллсе. Но ничего не поделаешь, нужно играть. В этом сезоне я даже на медленном харде выступал хорошо. И постараюсь сделать это здесь», — сказал третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев после матча второго круга с Кристьяном Гарином.

Вслед за россиянином выразил недовольство качеством мячей в Шанхае и 25-летний американец Тейлор Фритц, который сейчас занимает девятое место в мужской мировой табели о рангах.

«На самом деле корты в Шанхае работают так же быстро, как и всегда… Дело в мячах, на которые мы перешли на этой неделе. Они очень медленные», — написал Фритц в своих социальных сетях.

Многие болельщики сходятся во мнении, что именно нынешние корты и мячи на «Мастерсе» в Шанхае не позволили Медведеву пройти далеко по сетке на турнире. После обидного поражения в поединке второго круга от Себастьяна Корды знаменитый россиянин рассказал, в чём он сам видит причину неудачи в противостоянии с представителем США, поделился своими ощущениями на текущем отрезке сезона и дал прогноз по поводу фаворитов на титул на престижных китайских соревнованиях.

— Что было не так в сегодняшнем матче с Себастьяном Кордой?

— Он играл хорошо. Я должен был выиграть тай-брейк, но не выиграл. Это самая большая разница. Это дало ему небольшой толчок, так что во втором сете он начал играть ещё лучше.

Я, конечно, был подавлен морально после такого первого сета. Вот и всё. Тай-брейк был самой важной частью, так как на нём Корда на самом деле играл не так хорошо, как мне казалось, по сравнению со всеми остальными матчами. Я не воспользовался этой возможностью и теперь возвращаюсь домой.

— Вы проиграли матч из-за покрытия? Ранее вы упоминали, что корт в Шанхае стал более медленным, медленнее, чем вы ожидали. Предполагалось, что это будет один из самых быстрых кортов в туре.

— Я хочу сказать, что я проиграл не из-за покрытия, но я действительно думаю, что оно, возможно, немного благоприятствует сопернику. Оно было достаточно быстрым для того, чтобы попадать виннерсы, но довольно медленным, чтобы успеть подготовить свой удар. Так что я думаю, что для Корды покрытие было подходящим.

— В этом году вы провели много матчей. Как вы себя чувствуете на данном этапе сезона?

— Да, я чувствую себя прекрасно, но на самом деле сегодня я просто немного устал. Но иногда, когда ты проигрываешь и матч является трудным, ты чувствуешь себя более уставшим. Если бы я выиграл, то, вероятно, чувствовал бы себя свежее.

Благо, что я проиграл на ранней стадии в Шанхае, так что у меня есть теперь немного времени. Дальше я собираюсь выступить на турнире в Вене, так что у меня есть немного времени, возможно, даже для того, чтобы взять небольшой отпуск, а затем вернуться к тренировкам. Надеюсь, к трём последним турнирам года я буду готов на 100%.

— Вы уступили в финале в Пекине, а теперь проиграли в третьем раунде в Шанхае. Как вы оцените китайскую серию?

— Не замечательно, так как я считаю, что турнир в Шанхае действительно важен. Это «тысячник», так что я хотел выступить здесь лучше. Если мы не будем говорить о теннисе, мне нравится возвращаться в Китай, так что я думаю, что это тоже в некотором роде важно. Мне было хорошо здесь, я немного, нет, я очень разочарован поражением.

Пекин был хорошим турниром, но ощущения были теми же. Я не выиграл титул. Я вроде бы хорошо выступил там, я победил хороших парней, но я всегда хочу выиграть титул. В Шанхае я показал разочаровывающий результат, но это случается, и я собираюсь постараться выступить лучше в следующий раз в Китае и на следующих турнирах в этом году.

— Есть ли какой-то элемент в игре Себастьяна Корды, который доставляет вам наибольшие проблемы?

— Я бы сказал, что это подача, но дело в том, что я наблюдал за его результатами, и я сомневаюсь, что он подаёт так постоянно. Учитывая, как он подавал сегодня, я считаю себя тем игроком, который хорошо действует на приёме, ведь я делаю брейки. Не знаю реальной статистики, но я бы подумал, что я хороший подающий, который находится где-то в топ-5 по брейкам.

У меня был один брейк-пойнт в матче. Единственный раз, когда он подавал, может быть, немного хуже, чем на протяжении всей встречи, был на тай-брейке. Но тай-брейк — это небольшая часть матча. Вопрос в том, почему он подавал так сегодня, а не в другие дни. Ведь опять же, если бы он подавал так всё время, он выиграл бы больше поединков.

Даниил Медведев и Себастьян Корда Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Знаете, таков уж теннис. У него был хороший день, он хорошо сыграл, выиграл хороший сетбол. Я допустил двойные ошибки на сетболах, и именно поэтому он прошёл в следующий раунд.

— Как вы считаете, кто заберёт титул в Шанхае в этом году?

— Трудно сказать. В целом, если говорить о форме прямо сейчас, то Карлос на данный момент пребывает в отличных кондициях. Скажем так, он такой же игрок, какими были Новак Джокович и Рафаэль Надаль в своё время. Каждый раз, когда Карлос участвует в турнире, он самый главный претендент на титул, а когда там принимает участие и Новак, он является один из двух главных претендентов на титул.

Янник Синнер находится в отличной форме, давайте посмотрим, насколько физически он сможет адаптироваться к игре после Пекина на прошлой неделе. Так что я бы сказал, что это два самых главных фаворита.

Но в то же время именно поэтому нам нравится теннис. Может быть, Янник проиграет сегодня, Карлос проиграет завтра, и все будет кончено. Но, да, давайте посмотрим. Мы никогда не узнаем наверняка, почему теннис так интересен.